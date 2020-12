Podobo Taylor Swift umaknili s stenske poslikave v Nashvillu

Taylor Swiftje dobila zamenjavo na slavni steni country legend. Njeno podobo so prekrili s sliko pevca Brada Paisleyja. Znamenit poslikan zid v Nashvillu, ki se imenujeLegends Corner (Kot legend, op. a.), tako sedaj sije v malenkost drugačni različici. Swiftova je še pred nedavnim svoje mesto zasedala ob samo treh predstavnicah ženskega spola. To čast so v preteklosti dobile samo še Loretta Lynn, Reba MacintyreinDolly Parton.