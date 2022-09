Poezija Srečka Kosovela in Boruta Gombača v rock obleki

Ker Sence niso navaden rock band, tudi ne bodo izdali, kot je v navadi, radijskega singla – izdali bodo kar tri, v obliki mini EP-ja. Prva in nosilna pesem EP-ja, ki ga pošiljajo v svet, je Denar mu je bog Srečka Kosovela , ki so ji dodali še dve Gombačevi , Ne razumem in Postelje dežja. Ali kot je zapisal kantavtor in tekstopisec Bojan Sedmak : ''Hat trick paket aranžma: Kosovelova poezija, vedno aktualna, za prvo in drugo, upajmo, da ne še za tretjo svetovno vojno; vsekakor pa boljša kot vsakršna zaresna bomba ta njegova eksplozija v rokenrolu. In stereo Gombačevi verzi, žilavo nežni kot vedno, tokrat o zastekljenem površju naših vsakdanjosti in slovesih od ljubezni, ki nas edina lahko spaja v radosti. Tako kot poslušanje teh pesmi z iskrenjem glasbe Senc.''

Skladba Denar mu je bog, ki so jo Sence izbrali za nosilni single je priredba Kosovelovega besedila Sebi. Zanjo so Sence skupaj z Davdom Burkom iz Greenwichfilm posneli tudi videospot, v katerem so združili live koncertne posnetke in posnetke koncerta samo za kamero.

Sence bodo v prihodnjih mesecih izdali kar tri mini EP-je, s skupaj 9 skladbami, ki bodo, z dvema že izdanima skladbama, tvorile njihov prvi dolgometražni album. Skladbe so posneli z Dragom Popovičem v studiu RSL v Novem mestu.



''... dobrega roka ni brez besed. In Sence jih zajemajo iz kanona slovenske poezije, po vrsti iz Ketteja, Murna, Kosovela, Jarca, Gombača ... Na prvi pogled nenavaden, na prvi in večkratni posluh pa učinkovit izbor pesmi iz stilov izmov, impresij, ekspresij, konstrukcij, modernosti, vtisov iz narave in izrazov čustev, ljubezni, jeze in upora, ki gredo vedno radi z roko v roki z rokom,'' je še zapisal Sedmak. Seveda Sencam ne manjka tudi avtorskega repertoarja, ki ga je napisal in spisal Zvonko Tepeš, alfa in omega banda. A te bodo še malo počakale, saj sta na prvem mini EP-ju v ospredju druga mojstra besed: Srečko Kosovel in Borut Gombač.