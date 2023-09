'Pogled v čas, ko je imela glasba ključno vlogo v življenju takratne mladine'

Pogovor z akterji iz obdobja osemdesetih let prejšnjega stoletja in njihovimi nasledniki je vodil glasbeni kritik in publicist Igor Bašin - BIGor , ki se je ob socialnem, uličnem in (sub)kulturnem ozadju nastanka omenjenih izdaj lotil tudi vprašanja njihovega pomena za današnji čas. Punk glasbo je namreč vse od njenega nastanka označeval močan družbeni pomen, ki z leti in desetletji še vedno tli nad površjem, čuvaji tega ognja pa ostajajo ljubitelji, podporniki ter različni založniki punk glasbenega izraza.

Ob reizdajah vinilnih albumov, nekateri, kot so Otroci Socializma in Termiti, so na vinilu izšli sploh prvič, so na dan znova prišle zanimive zgodbe iz obdobja osemdesetih let, ko družbeno-politična klima ni bila naklonjena drugačnim in alternativnim glasbenim izrazom. BiGorjevi sogovorniki so bili Andrej Štritof, basist zasedbe Otroci socializma, Marin Rosič, punker in ulični pričevalec ter Matej Volčin Lučnik, predstavnik slovenskega punk portala in portala "...tiuš men govoru kvaj pank!?".

Igor Vidmar, boter slovenskega punka, je povedal, da ne gre za prve vinilne izdaje te vrste. "Bile so že pri ZKP RTV, pa pri švedski založbi NE, hrvaški Rest in punk itd., so pa lahko bodisi komercializacija nostalgije ali pa oživljanje spomina na pankovsko nekonformno ustvarjalnost in kritičnost: Dallasove so bliže slednjemu." Lastnik založbe Dallas Goran Lisica je dodal, da so zanj reizdaje punk in novovalnih albumov nekakšen dodatni pogled na plodno in pomembno obdobje glasbenega ustvarjanja v regiji. "Pogled v čas, ko je glasba imela ključno formativno vlogo v življenju takratne mladine. O tem se sicer ne govori in ne piše veliko, živi bolj kot osebni spomin posameznih udeležencev, in menim, da je vredno ponuditi še kaj več od tega."

Andrej Štritof, predstavnik zasedbe Otroci socializma, je izrazil presenečenje, da se je na dogodku zbralo toliko ljudi. "Vesel sem, da ta tematika sploh koga še zanima, to me res veseli. Izid tega albuma na vinilu nam pomeni zelo veliko, pot do naše izdaje je bila v našem primeru res dolga, trajala je kar 40 let."