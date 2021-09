'Pogreb bobnarja skupine The Rolling Stones je bil zelo skromen'

Nekdanji manager turneje bobnarja skupine The Rolling Stones je za portal časopisa The Mirror razkril, da je bil pogreb Charlieja Wattsa zelo skromen. Watts je umrl konec meseca avgusta, star 80 let. Nekaj tednov pred smrtjo je imel zdravniški poseg, ki je bil tudi razlog za odpoved sodelovanja na turneji skupine. Pokopan je na pokopališču v Devonu v Angliji.

Sam Cutler, nekdanji manager bobnarja skupine The Rolling Stones, Charlieja Wattsa, je dejal, da je bil zvezdnikov pogreb zelo skromen. Watts je umrl pred nekaj tedni, po tem, ko je prestal zdravniški poseg, vzrok katerega pa javnosti ni znan. Watts je bil star 80 let in je pred tedni zaradi zdravstvenih razlogov odpovedal sodelovanje na turneji skupine. icon-expand Charlie Watts FOTO: Profimedia Cutler, ki je z Wattsom prvič sodeloval v 60. letih prejšnjega stoletja, je za The Mirror zapisal, da je pogrebna slovesnost ustrezala glasbenikovemu karakterju, saj je bila zelo skromna in brez nepotrebne drame. PREBERI ŠE Umrl Charlie Watts, bobnar skupine Rolling Stones "Njegovo slovo je popolnoma odražalo njegov karakter, zato razumem odločitev za pogreb brez velikega pompa. Ne bi mu bil bila všeč drama in dogajanje , če bi bil pogreb odprt za javnost," je zapisal Cutler, ki je prepričan, da bi si bobnar želel, da skupina tudi po njegovi smrti nadaljuje z nastopanjem. "Želel bi si, da skupina nadaljuje s turnejo. Prepričan sem, da bodo in vsak njihov nadaljnji nastop posvečen temu čudovitemu človeku. Mislim, da bodo še naprej največja rock'n'roll skupina na tem svetu," je še zapisal Cutler. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Po Wattsovi smrti so preostali člani skupine na družbenih omrežjih delili objave, v katerih so se poklonili bobnarju, na uradnem Twitter računu skupine pa so delili dvominutni video, v katerem bobnar pove, kako se je pridružil skupini. Pred Wattsovo smrtjo je skupina objavila, da ga bo na turneji nadomestil Steve Jordan, dolgoletni sodelavec skupine. Wattsu so se v objavah poklonili številni zvezdniki, skromni bobnar, ki se ni rad izpostavljal, pa bo ostal vedno v spominu zvestih oboževalcev.