'Pohvalili so nas Billy Idol, Celine Dion in celo Beyonce!'

Bil sem jazz pianist, živel sem v New York Cityju, kjer je bilo precej težko, saj imaš koncertov kolikor si jih priskrbiš, konurenca pa je izrazito huda. A sem imel tudi hobi, da sem vzel pesmi, ki smo jih poslušali s prijatelji, da sem jih zaigral v starinskem slogih kot so ragtime, swing, zgodnji jazz. In vedno sem jih želel tudi igrati na koncertih, kar pa sprva ni bilo mogoče, zato sem se odločil narediti stvari po svoje. Leta 2009 smo začeli dajati posnetke na YouTube. Sprva so bili to neprofesionalni glasbeniki, ki so za zabavo igrali različne pesmi. Ideja je bila, da moderne pesmi igramo na starinski način. Imel sem srečo, da je že prvi video, ki sem ga objavil, postal viralen, imel je veliko klikov, ljudje pa so mi začeli pisati ideje, katere pesmi bi lahko še priredili in jih pretvorili v ragtime. Videl sem, da imamo nekaj, kar ljudi zanima, zato sem povabil kolege, glasbenike, da smo začeli igrati pesmi. Npr. Lady Gaga v jazz slogu in podobno. Postopoma pa se je vse skupaj lepo sestavilo v spodoben koncert in kakih deset let nazaj smo se podali na prvo turnejo, od takrat pa smo desetkrat obkrožili svet in delali s celo vrsto pevcev in pevk, plesalcev tapdanca, vse skupaj pa je pravi užitek in nekaj, kar nisem pričakoval, da se bo zgodilo.

"Pohvalili so nas od Billyja Idola, pa do Celine Dion, Lil Waynea pa vse do Beyonce."

Katera pesem je prva postala viralna na YouTubu in kakšna je bila vaša prva reakcija, ste pričakovali, da bo tako uspešna?

Bilo jih je kar nekaj, ki so hitro postale viralne. Prva je bil Classic 80s Hits for Ragtime Piano, kjer smo igrali venček pesmi iz 80. let, posnetek na katerem se nisem niti počesal, haha. Nato pa smo imeli viralen video, ki je bil Motown Tribute to Nickelback, ko smo njihove pesmi obdelali v slogu motowna, ter Thrift Shop raperja Macklemora. To je bil prvi večji PMJ hit, ko smo imeli milijon ogledov v enem tednu, pesem pa smo zaigrali v slogu jazza iz 30. let prejšnjega stoletja.

Glasbeniki, pevci, od kod prihajajo in kakšne so bile kakovosti, talenti, ki ste jih iskali, do zdaj je bilo v skupini menda več kot 70 ljudi?

Očitno imam srečo, da talentirani ljudje poznajo ostale talentirane ljudi (smeh). Prvotno je bil to krog ljudi, ki sem jih poznal v New Yorku, potem pa so to sčasoma postali ljudje praktično z vsega sveta, od katerih so mnogi potovali z nami naokoli. Iščem talente, ki so tako unikatni, da obvladujejo paleto slogov, ki jih igramo na naših koncertih. Zato ni treba, da so vsi jazz, soul ali country pevci, imamo različne ljudi, ki obvladujejo te zadeve in imajo mesto v našem pisanem ansamblu. Dejansko se nas je zvrstilo okoli 70, različni ljudje na različnih koncih sveta, veliko jih je zelo vznemirjenih in komaj čakajo, da pridejo prvič v Slovenijo.