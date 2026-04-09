'Pojma nismo imeli, da je to hčerka Angeline in Brada'

"V Združenih državah smo organizirali odprto avdicijo za plesalce v videospotu pevke Dayoung. Med njimi je bilo tudi več plesalcev, povezanih s plesno ekipo Culture," je medijem zaupal predstavnik pevkine založbe in dodal: "Shiloh je bila med finalisti, ki so se Dayoung pridružili v spotu."

Ob tem je razkril še: "Tudi po koncu snemanja nismo imeli pojma, da je to hčerka Angeline Jolie in Brada Pitta. To smo izvedeli nedolgo nazaj." V spotu, ki je v prvih 24 urah dosegel že več kot 800 tisoč ogledov, Shiloh večino časa s preostalimi plesalci pleše v ozadju, s plesnimi gibi pa je prepričala marsikoga.

Javnost je sicer že ob napovedniku videospota navdušilo dejstvo, kako močno 19-letnica spominja na svojo slavno mamo. "Dobesedno je videti kot njena mama," so se strinjali uporabniki na spletu, ki so hitro začeli primerjati fotografije iz Angelinine mladosti z bližnjimi kadri Shiloh iz videospota.