Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

'Pojma nismo imeli, da je to hčerka Angeline in Brada'

Los Angeles, 09. 04. 2026 12.45 pred 55 minutami 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Shiloh Jolie

Kako se je Shiloh Jolie, hčerka nekoč najbolj opevanega hollywoodskega para Angeline Jolie in Brada Pitta, znašla v vlogi plesalke v videospotu korejske pop pevke? Kako na avdiciji nihče ni posumil, kdo so njeni slavni starši in kdaj so ustvarjalci izvedeli, s kom "imajo opravka"? Na vsa ta vprašanja so predstavniki pevke Dayoung odgovorili ob izidu spota za pesem What's a Girl to Do, ki je v prvih 24 urah dosegel že več kot 800 tisoč ogledov.

"V Združenih državah smo organizirali odprto avdicijo za plesalce v videospotu pevke Dayoung. Med njimi je bilo tudi več plesalcev, povezanih s plesno ekipo Culture," je medijem zaupal predstavnik pevkine založbe in dodal: "Shiloh je bila med finalisti, ki so se Dayoung pridružili v spotu." 

Ob tem je razkril še: "Tudi po koncu snemanja nismo imeli pojma, da je to hčerka Angeline Jolie in Brada Pitta. To smo izvedeli nedolgo nazaj." V spotu, ki je v prvih 24 urah dosegel že več kot 800 tisoč ogledov, Shiloh večino časa s preostalimi plesalci pleše v ozadju, s plesnimi gibi pa je prepričala marsikoga.

Javnost je sicer že ob napovedniku videospota navdušilo dejstvo, kako močno 19-letnica spominja na svojo slavno mamo. "Dobesedno je videti kot njena mama," so se strinjali uporabniki na spletu, ki so hitro začeli primerjati fotografije iz Angelinine mladosti z bližnjimi kadri Shiloh iz videospota.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
angelina jolie videospot hčerka Shiloh Jolie Dayoung

Kokosy z oboževalci in glasbenimi kolegi obeležili sedmi rojstni dan

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bullet5672
09. 04. 2026 13.23
Kaj folk laže... pa še mediji nam servirate naprej te laži... ne splohhhhh niso vedeli, čigava hči je
Odgovori
+1
2 1
Valkidžija
09. 04. 2026 13.40
Ha ha
Odgovori
0 0
U1665256761563
09. 04. 2026 12.54
Svizec spet čokolado zavija.
Odgovori
+0
1 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641