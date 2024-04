Pol stoletja od zmage legendarne Abbe na Evroviziji

Pred pol stoletja se je Abba pravzaprav tekmovanja za pesem Evrovizije želela udeležiti že leto prej, kot se je to nato dejansko zgodilo 6. aprila 1974. Na švedskem predtekmovanju je skupina leta 1973 nastopila s pesmijo Ring Ring, a je vstopnico za evrovizijski nastop po zaslugi strokovnjakov in na nezadovoljstvo obče švedske javnosti takrat prejel moški pop duet Nova s pesmijo You're Summer - You Never Tell Me No. Izven Švedske se ju dandanes spomnijo le absolutni evrovizijski strokovnjaki. Morda tudi zato, ker se je par v resnici imenoval Malta, a se je zaradi morebitne zmede na Evroviziji preimenoval v duo Nova. Nova je leta 1973 na evrovizijskem tekmovanju zasedla peto mesto. Leto kasneje so izbiro švedskega predstavnika prepustili gledalcem in poslušalcem, ki so z veliko večino izbrali Abbino pesem Waterloo.

"Nekateri so takrat že pomislili, da lahko zmagamo. Sam sem mislil, da bi lahko končali na šestem ali sedmem mestu ali kaj podobnega. Sem pa pričakoval, da bomo izstopali, ker je bila pesem tako drugačna od običajnih evrovizijskih pesmi," se je za dpa o evrovizijskih pričakovanjih davnega leta 1974 nedavno še spominjal Ulvaeus. Abba je v Brightonu s 17 nastopajočimi nastopila kot osma. Za velik aplavz občinstva je ob prihodu na oder poskrbel že dirigent Sven-Olof Walldoff v kostumu Napoleona.