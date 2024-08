Poletje je najprimernejši čas za povratek dueta Empire Of The Sun

EMPIRE OF THE SUN – Ask That God

Začetna Changes in Cherry Blossom izzvenita kot sproščen mehkoben pop dvojček. Uvodna komada na povratniški predstavi pred poldrugim desetletjem izjemno uspele avstralske zasedbe kaj posebej novega v ponudbi Nicka Littlemora in Luka Steela ne razkrijeta. Oba songa krasi dosledna vokalna ambicija in prikupen refren. Zvočno močnejši je naslednji, ta z naslovom Music On The Radio, ki mu je dodana bolj izrazita soul oziroma house-soul esenca. Ta po vzoru umetelne angleške dance-pop vibracije, malodane po kroju, značilnem za Duo Lipo. Ob tem ni odveč znova spomniti, da je Dua Lipa bolj kot ne klon Empire Of The Sun – in ne obratno. Poleg tega pa je zadnje letošnje sveže superhite pevke, rojene v Prištini, napisal in zvočno uredil Avstralec. Položaj se na albumu Ask That God nato ne zgosti, kajti hitična AEIOU je precej plehka popevčica. Ta s prenapornim ritmom prehitro spomni na wonderland plastiko, torej na raznovrstne cenene nemške štance.

Težava nastopi, če se komu ob njej zabliska v smeri fenomena Modern Talking, ravno nemškega nerealno priljubljenega pop dueta iz prve polovice osemdesetih, ki ga je v tistem času goreče prezirala vsa razsvetljena ali angažirana mladež. Nemalo šminkerjev, ki do Modern Talking niso čutili takojšnjega odpora, si je pri jeznih pankerjih - odkritih nasprotnikih evro-disko zvoka, pospremljenega z moškimi falzeti – občasno prislužilo celo kroše. Okej. Če nostalgija ni premočna, se s Happy Like You, še posebej pa ob komadu Revolve preživi brez naprezanj. Zasnova slednjega je francosko premišljen big-beat, če ne kar zgodnji house-pop, medtem ko je njegov zborovski refren že preveč gejevski, a ga srednji funky del naposled zmagovalno razbremeni. Nekaj sorodnega je lani na svojem albumu Neon srce s songoma Verjet in Drugačen svet sicer manj rafinirano poskusil tudi naš Balladero.

Od zadnje albumske izdaje dvojca Empire Of The Sun je minilo že osem let, to je od takrat, ko sta njuna superhita We Are The People in Walking On A Dream (2008) odmevala vsepovsod. Sydneyčana Steel in Littlemore, ki delujeta tudi v drugih zasedbah, skušata priklicati nekdanjo slavo, predvsem pa iztržek z evropskih trgov. Kaže, da se jima bo njun ne posebej progresiven avtorski trud celo obrestoval.

Res pa je, da Empire Of The Sun album skleneta lenobno in nezavzeto, sploh naslovna popevka je povsem ponesrečena in balastna. Mistično-ambientalna Wild World ima kljub preprosti gradnji poseben čar, razvlečena Rhapsodize pač ne.

Ocena: 3