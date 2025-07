Poletna noč v znamenju Janeza Bončine - Benča

Velikan slovenske glasbe, ki je skozi šestdeset let glasbenega ustvarjanja navdihnil generacije, tudi ob tako pomembnem dogodku kot je poklon Poletne noči, ostaja skromen."To ni samo moje delo, ampak da je to en atribut vsem, ki so z mano sodelovali skozi vsa ta leta. Jaz v bistvu samo predstavljam eno veliko družino šestdesetletnih ustvarjanj," je povedal Janez Bončina - Benč."Pred mojo hišo! Malo sem razmišljam, če pridem dolv šlafroku, ali pridem s kavico v roki, potem pa sem se odločil, da le malo bolj resno," se je pošalil o dogodku, posvečenem njemu.

Na koncertu s podnaslovom Ta noč je moja, so se zbrali številni glasbeniki in oboževalci legendarnega pevca. "Meni je on po človeški plati in po glasbeni plati zelo zelo blizu. Mislim, da ne bom preveč rekla, če bom rekla, da je Janez -Janez Bončina Benč - da ne bomo kakšnega drugega Janeza mislil, moj najljubši poet," je povedala Alenka Godec. "Meni osebno pomeni to, da je noro večen. V bistvu da je z njim raslo kar nekaj generacij že od šestdesetih naprej. Jaz ga imam neskončno rad, zato sem tu," pa je dodal Jurij Zrnec.