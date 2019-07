Poletna poslušalnica, 1. del

Matjaž Ambrožič nam bo v novi glasbeni rubriki Poletna poslušalnica tedensko predstavljal trenutne hite ter jih ocenil. Njegova glasbena zakladnica je zelo široka, zato se bo vsak teden med izbranimi hiti znašla pesem za vsak okus. Tokrat so v ožjem izboru dva tuja izvajalca, en domač in en Bosanski.

Predstavitve (ocene) štirih pop hitov: Liam Gallagher - The River (Why Me, Why Not?)

Naj bo. Tudi take potrebujemo, čeprav drži, da manj jih je, bolje. Nov rokovski 'butn-butn' nekdanjega pevca legendarnega brit-pop benda Oasis ni posebej inspirativen. Song pokonci drži trivialen plemenski ritem, piskanje nikoli posebej nadarjenega vokalista je, pošteno rečeno, brezvezno, izrazitejše melodije ni od nikoder. Nekaj malega te se utrne v refrenu. A to za soliden rokovski hit ni dovolj. Je pa zato na planem značilna Gallagherjeva jeza in aroganca ter duh prepotentnih devetdesetih, ki sodobnega sveta dandanes niti ne zanima več. Liam je preprosto ostal zadaj, kajti njegovo žuganje parlamentarcem in filozofski pozivi kolateralnim žrtvam zavožene socialne politike k vstaji, so skrajno patetični. In ne želite si pristanka v depriviligiranem Burnageu na robu Manchestra. City, Manchester City je pa - da ne bo pomot - izjemna nogometna ekipa, to pa. Taylor Swift - You Need To Calm Down

Zelo pogosta je praksa, da se vrnitev popevkarske superzvezde zrežira tako, da ta predstavi igriv, hudomušen ali pa kar malo tepčkast komad ali dva. Taktika ni sporna, kajti bistvo komercialnega načrta je mobilizacija mlajše publike. Dobrih 83 milijonov na twitterju in 119 milijonov Taylorinih sledilcev na Instagramu bo ostalo. Dodati je treba nove! Zelo nadarjena in medijsko spretna Taylor Swift, ki zadnje desetletje vztraja med peterico (če ne kar trojico) najbolj priljubljenih med vsemi, ni bilo na spregled dlje kot leto in pol. Njen novi sedmi album Lover, ki bo zunaj koenc avgusta, po definiciji razmer nosi precejšnje breme. Že relativni neuspeh tega bi vselej samozavestno artistko potisnil v nezavidljiv položaj. Skupaj z njim pa nenazadnje tudi ideje o univerzalni enakosti in lahkotnosti bivanja, ki ju Swiftova promovira, še zlasti v pričujočem videu. Ta podpira v osnovi zelo ceneno melodijo, ki pa je vseeno vokalno, pa tudi sicer produkcijsko nadgrajena zelo dosledno. Rezultat, ki ga ponuja You Need to Calm Down (Moraš se umitiri), je poskočna bombastika, katere značaj je namigu iz naslova povsem nasprotna. Dobro nas mede, kaj. Taylor Swift je bistra punca.

Tomas March & Batista Cadillac - Neviden (Ali veš, da me ljubiš?) Super! Lahkoten domač funky groove, in to zelo spodobne sorte - kooooončno! Krivci zanj so trije: Thomas March (Tomaž Marič) in Batista Cadillac (Urban LutmaninMatija Koritnik). Po tempu, melodiji in po vizualiji predstavljeni v pripadajočem videu gre za značilno slovensko presečno množico med Happy, hitovsko totalitarko Pharrella Williamsa iz leta 2013 (oziroma 2014) in še eno, še eno bolj ostro. Ta druga bi bila lahko Freestyler, komad, ki ga je pred dvajstimi leti špricnil finski hiphop in breakbeat kolektiv Bomfunk MC’s. Zanimivo, da je Freestyler letos dobil svežo video verzijo, ki je bila za belgijskega naročnika posneta v Beogradu. A gremo z navdušenjem nazaj k zaenkrat še vse preveč nevidnemu, tj. po krivici spregledanemu Nevidnemu. Song ima vse atribute dobre, kalorične ter sončno-sočne poletne uspešnice. Edino kar pogrešam, in to je obenem ključni razlog, zaradi katerega bo Neviden še lep čas ali pa kar zavedno bolj komaj opažen, je vokalna interpretacija. Bluzovsko siva je. V tej je slišati vse, razen navdušenja, veselja, gorečnosti, dobre volje, radosti in kar je še teh prvin, ki nas poletno vzdignejo. Več veselja ne bi bilo odveč. Še več. Komplet bi bil lahko veliko bolj vpadljiv in seksi. Seksi? Da ni to za slovenstvo še nekaj pregrešnega? Morda. A kakorkoli. Ta komad imam začuda zelo rad, saj vztrajno vabi na ples, zato. P. S.: Tisti 17-sekundni kader s plešočim golmanom se mi kljub temu zdi občutno predolg. Klinac ft. Elon - Korak Ispred

Drži kot pribito. Jok in stok okrog tega, da se dandanašnji proizvaja čudna in plehka in trapasta muzika, je kratkomalo otročarija. S primerom Klinac se razprava lahko zaključi po hitrem postopku. Stvari so jasne, kratke, muzikalično nasičene. Mladi in zelo karizmatični Banjalučan je z albumomU noći, ki je bil predstavljen že februarja, praktično z enim sami zamahom pokoril vso regijo. Med vsemi komadi na celoti U noći pa je na nepoboljšljivo prvi lahko edino Korak ispred - Koraj spredaj. Ta je nevarno nalezljiv. In vse je povedano, razloženo in odobreno bliskovito hitro. Verz “V rokavu imam asa” je prvi magnet, drugi, še močnejši od prvega, je genialno sikopiran vstop v, tretji in hkrati najslajši faktor privlačnosti - to pa je kot britev oster hiphop ritem, ki ima žlahto v electru, v houseu ipd. Klinac se s skoraj petimi milijoni uživačev youtubovske predstavitve uspešnice Korak ispred dokončno dogovori v manj kot pol minute - taki dosežki so nedvomno vredni zlate medalje. Sicer pa: Trap, über alles! Itak. ALBUM TEDNA Lewsi Capaldi - Divinely Uninspired To A Hellish Extent Meteroski vzpon škotskega popevkarja je ovenčala njegova prva albumska predstava. Glasovne sposodnosti 22-letnika so nesporne. Ta svoj tenor za šalo lahko spravi blizu omejitev, ki jih je njega dni postavil Joe Cocker. Res je, da se bomo zaradi mladeničeve mlečnosti se bomo o dejanski vrednosti minule trditve lahko pogovarjali šele po tem, ko bodo za njim tri, štiri desetletja brutalnega veseljačenja. A za zdaj simpatičnemu Lewisu Capaldiju kaže naravnost odlično. Globalno slavo je skoraj že ujel. Zaenkrat se mu, kakopak, najbolj nasmiha doma. Bruises je tista viža, ki je pred dvema letoma glasbeniku odprla vrata v svetovno areno. Zrela in krepostna glasovna izpoved se je dotaknila desetin milijonov poslušalcev. Čeprav se avtorji in obenem izvajalci podobega tipa po premiernih uspehih svojih balad nato hitijo lotevati še drugih songovskih oblik, se je Capaldi presenetljivo zadržal pri preverjenem vzorcu. Klavirske, včasih kitarske balade in to bo to. Dinamika njegovega debitantskega albuma je resnično skromna, komaj zaznavna. Zdi se, kot da je pušeljc tudi lirično nič kaj posebej razburljivih komadov, ki jih Capaldi ponuja na delu Divinely Uninspired To A Hellish Extent, že izkusil tako sušo kot tudi pozebo. Vse se sliši enako, mama mia! A presenečenj tu še ni konec. Album se je maja brez naprezanj zavihtel na vrh britnske lestvice, se tam zadržal, zatem je njegova prisotnost uspešala, minuli teden pa se znova okrepila - Capaldi je spet no.1. Njegov prvenec bo ob koncu koledarskega leta med tremi najbolj donosnimi evropskimi glasbenimi izdelki z letnico 2019! Na Adele smo že skoraj pozabili, na poudarjeno čustveno prepevanje otožnih generičnih songov pač ne. Brez dvoma sta Capaldiju s prvima celournima paketoma izdanima v minulih mesecih pomagala tudi njegova najbližja glasbena sorodnika ne pa tudi vrstnika Tom Walker in Rag’n’Bone Man.