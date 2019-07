Poletna poslušalnica, 2. del

Predstavitve in ocene štirih pop hitov.

LIL NAS X ft. BILLY RAY CYRUS - Old Town Road

Imate TikTok? Sam ga občasno uporabljam od trenutka, ko sem izvedel, da je ta družbeni-kanal pravzaprav boter popularnosti letošnjega Despacita, One Dancea, Gangnam Stylea, Macarene, Lambade oziroma kar je poletno super-zagorelih uspešnic, ki v preteklosti v blaznost pognale večji del planeta. Komad Old Town Road je Lil Nas X, raper iz Atlante, predstavil že decembra lani, a se zanj ni nihče zmenil. Traperski ritem se sprva ni zdej kaj posebnega, Lil Nas X-ov kantrijaški, to je kavbojski nagovor pač. Ob osvežitvi posnetka je bilo torej potrebno poudariti ravno country komponento. Nič lažjega. Situacijo je za nameček obiskal še Billy Ray Cyrus, ki je zadnje obdobje veliko bolj znan kot oče priljubljene pop zvezdnice Miley, pred tem - sredi devetdesetih - pa je bil na račun vražje preproste uspešnice Achin’ Breaking Heart med najbolj slavnimi glasbeniki sploh. Billy je tistikrat močno prispeval k vnovični popularizaciji pop-kavbojščin. Delno je tudi zdaj, čeravno je v tem primeru prvi profitar ali dobičkar trap ritmizacija. Zanimivo, kako se pogosto pripeti, da mora do potrditve uspeha najvišjemu pomagati najnižji, najmočnejšemu najšibkejši, najpametnejšemu pa največji šalabajzer. Lil Nas X in Billy Ray Cyrus nam smeje kličeta: Pa na zdravje! RUDOLF GAS - Svet Planet VIDEO Rudolf Gas je stara sablja, ki pa še vedno zna pičit. dober glas ima, to je treba priznati. Njegov okus pa je bil od nekdaj podrejen “gasu do daske”. Ni ga pihalca, sploh pa ne tistega dozorelega v pleh godbah, tj. pihalnih orkestrih, ki si ne bi želel vse življenje muzicirati samo na glas, tako na gas, ops, na glas, da bi sosede vsakič vrglo iz postelje. Pevec, trobentar, skradatelj, aranžer in vodja orkestra Ruldof Gas Strand je maestro te vrste. Pred temi leti je predstavil komad Del Neba, pravkar pa še tega Svet Planet - solidna melodija, produkcijsko poudarjena nažigačina, z obveznim dodatkom izvedbenih elementov izposojenih v rocku in bluesu. Direktno, ni kaj. Odlično, nimam pripomb. Ah, morda pa le imamo eno. Če prepevaš vštric z Rudolfom Gasom, vedno zmaga on! Novi album Rudolga Gasa je v pripravi, vključeval naj bi skupno deset songov, izšel pa bo že jeseni. To je dobro. Za poplaknit pa priporočam še kakšno iz opusa Rudolfovega glasbenega žlahtnika, to je ameriškega pozavnista, ki mu je ime kar Trombone Shorty. FREYA RIDINGS - Castles

Že po prvem pevkinem čivku, je znanega marsikaj. Pa ni čivk, naj se ve. Je grômek alt po vzoru Adele in Florence Welch. Komad bo dramatičen in intenziven, se zdi. Ocena ni pavšalna, pač pa že po prvi minuti zelo natančna. Vendar. Da song Castles prihajajoče irske Freye Ridings dokončno eksplodira - in kmalu postane tisti, po katerem si boste zapomnili poletje 2019 - moramo malce počakati. Vžig je najbolj pomemben. Tega pa predstavlja naekrat umirjen in z finim večglasjem poudarjen ter zato še toliko bolj opojen prehod iz kitice v refren. Zelo preprosto in nadvse učinkovito. Video posnet v londonskih krajevnih skupnostih Shoreditch, City in Bermondsey je tudi privlačen. Viktorijanski ovratnik Freyine obleke, ko pevka in avtorica leži pa tleh, potrdi, da njena instantno močna melodija nikakor ne potrebuje vizualije, ki bi vključevala golote. Uspešnica čista kot solza. Za resne punce in še za marsikoga. Freyi gre le čestitati. MARK RONSON ft. CAMILA CABELLO - Find U Again

