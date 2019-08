Poletna poslušalnica, 4. del

Predstavitve in ocene štirih pop hitov.

UNKNOWN – Gin Tonik

Breaking news! Med najbolj udarne novice z domače raperske scene sodi ta, da je Unknown zavil v trap-melanholijo. In nova konstalacija meglenih ritmov in R&B improvizacij mu presneto páše. Na zdravje, srkajmo ga raje počasi! Unknownov kreativni um je preveč napet, da ga tektonski slogovni premiki znotraj izpovednega žanra ne bi oplazili. H Gin Toniku pristopa previdno. Pametno. Pričujoči komad je premetena pridiga in resno svarilo obenem. A žur naj teče naprej. Včasih srečo res pobiramo po tleh. Seveda pa ne smemo dovoliti, da (p)ostanemo poden. Ta gostota sporočil me nasmeji, takoj zatem pa močno stisne med rebri. Uf. Unknownov prvi album Rap za v žep se zdi vsaj desetletje daleč. No, pa saj je res izšel v drugih časih – leta 2010. Prihajajoča nova celourka top Fužinca nas bo resno popraskala po zavesti. Super.

ocena: 5 ARIANA GRANDE ft. SOCIAL HOUSE – Boyfriend

Easy. Ariana Grande ima pripravljenega že novega. Tale lahkoten 'singlič' je uvod v novo grande-manijo. Ob tem, da razlogov za posebno nervozo ni. Grandejeva hiti, a se ji dejansko nikamor ne mudi. Kaj lepšega in pomirjujočega. Vmes sicer prizna, da je zavozila, a to je le marketinški verz. Konkretnejša nirvana skoraj ni mogoča. Arianin nebeški glas in pevkina izvajalska bonáca sta vredna vsega spoštovanja. Kak opozorilni lokostrelski zadetek pa, sem ter tja, prav tako ni odveč. In tale dva poleg grande dive, imenovana Social House – pridna, pridna. Absolutno brezvezen komad, ki pa mi je 'nad-všeč'. Še vedno je poletje. Yes!

Ocena: 4 ROMANCA – Počasi in previdno

Počasna in prekrasna pop koračnica. Bolj po francosko, nemara po italijansko, z občutnim džezovskim ali pa kar kabarejskim naklonom. Lepo in prisrčno plazeče se. Nič kaj razbohoteno ali komercialno pogoltno. Luštno. Muzika za ljubitelje mačk, pravzaprav. Romanca je pianistka Manca Udovič obkrožena s preverjenimi godci. Tudi tu ne gre pozabiti omeniti, da album a la Romancanastaja in se bo vsak čas postregel. Če bodo temu sosednji komadi vsaj malo manj univerzalni in bolj inovativni, bo to zelo dobro. Raphael Gualazzi in Paolo Conte sta tam že bila.

Ocena: 3 The 1975 ft. GRETA THUNBERG – The 1975

