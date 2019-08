Poletna poslušalnica, 5. del

Predstavitve in ocene štirih pop hitov.

KEVIN KORADIN & DARE KAURIČ – Kdo so oni





Kdo so res oni? Precej standardizirani kitarski rifi, zloženi v še bolj klišejsko zaporedje. Direktno in pošteno. Prva in resnično presenetljiva kolaboracija južnoprimorske rockovske in severnoprimorske punkovske korenine je speljana čez nekaj tipskih ovinkov in prav enakih brzic. Priložnosti primerno. Ta priložnost pa naj bi bila naključna, to je taka s heštegom #dajva_enega_skupnega. Učinek je pričakovan – kot ena lahka poletna domača za okrog ušes! Ljubiteljem kitarske primarnosti prija, da je kaj. Vsi ostali se ne pritožujejo. Še več. Ob vzpostavitvi naveze K-K bi brez zadržkov stavil, da se bo na tem pisalnem stroju napisalo še marsikaj. V veselem pričakovanju nazdravimo obema, pa še vsem v naslovu, ki so neimenovani. Pod kožo smo vsi za rock.



ocena: 4



NF – Time

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Edina res kakovostna lastnost proslavljenega, a še vedno veliko premalo slavnega ameriškega raperja-včasih-pa-tudi-pevca NF je, da višina njegovega glasu ni tako frenetično zajedljiva kot Eminemova. Namreč oba rapata enako tečno. Še več. NF rapa iste flance, kot jih je nekoč Eminem. Manj spodbudno za NF je dejstvo, da se Eminem še kar ni upokojil. A to je zelo irelevanten komentar. Kajti NF svoje uspehe melje in melje, da – še posebej na tej strani Atlantika – večini to sploh ni jasno. Tudi njegov zadnji singlični met Time je strukturno predvidljiv. Pol simpatičen in precej mehak refrenčič, okrog tega pa čvekaško pridiganje delno do pretežno moralistične sorte. Nisem ljubitelj.



Ocena: 2



SiR ft. KENDRICK LAMAR – Hair Down





Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke





Najprej je na dim navabil najlepšo med mojimi kolegicami in se nato odpeljal z najboljšim avtom ter postal absolutna legenda! Seveda. Zapohavanje po kalifornijsko, na polno. Ta komad je fina zafrkancija. SiR z vsakim verzom priznava poraz v dvoboju s THC. Ni problema. Naj počne, kar ga je volja. Ampak. Na časovni kodi 1:37 nastopi nihče drug kot njegov založniški šef/kolega, to pa je najboljši raper zadnjega desetletja Kendrick Lamar. In to po vsej verjetnosti ne kar tja v en dan. Lamar se v svoji kadenci predstavi v precej melanholičnem naklonu. Najbrž je to celo smer, ki jo bo Lamar ubral na svojem novem albumu. Vsa njegova dela pa so, kot pravimo, težko pričakovana. Težko, to je z vse in vse več meglenega napora, komad Hair Down do zaključnega spodnjega roba končno spelje tudi SiR. Pravzaprav je vse skupaj treba razumeti pod vsem dobro znano šifro LOL.



Ocena: 4 The CHAINSMOKERS – Takeaway





Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke