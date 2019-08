Poletna poslušalnica, 7. del

Ta komad mi je neznansko všeč. Še pred dvema sezonama se mi je zdelo, da si je brat Zlatko lastna trobila rahlo zamašil. S čim? Mah, s temi pridigami, kako moramo biti dobri, ubogljivi, nežni, srčni, pridni, trezni, krotki, delovni, ponižni; v bistvu, z rimami o tem, kako moramo zazrti v kot molče klečati in se oglasiti šele minuto preden se zvrnemo in crknemo od lakote, in nič prej. Teh njegovih samostanskih zapovedi sem imel že rahlo poln kufer. Se pravi, Zlatkov edini preostali adut je bil menjava pristopa. Kajti. Zlatko bo neizpodbitno nadaljeval z nabijanji na temo, kako smo praktično vsi skupaj mastadónski luzerji. Toda. Če bo le malo zaostril pripoved, to namastil s kakšnim nesramnim ocvirkom, bo situacija takoj izdatno spremenjena. In res. Zgodila se je Zmaga! Zlatko je zajel zrak, napel samostrele, kot prvi oklofutal celo Ali Ena – edino pravilno! – in ponovno lahko-športno prepričal. Sporočilno močna, narativno pravzaprav brezhibna 'hitovska' Zmaga. Edino malo manj lesen, ko gre za miganje z boki, bi bil lahko, dragi mi atlet. (smeh) Mar bi na Dunaj povabil še pet, šest soplesalk, da bi bilo pospremiti tvojo novo Zmago še večji užitek. Gut.

ocena: 4

LANA DEL REY – Fuck It I Love You & The Greatest