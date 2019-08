Poletna poslušalnica, 8. del

Predstavitve in ocene štirih pop hitov.

ATLAS EROTIKA – Follow

Ej, bro, to mi deli! Medtem ko Atlas Erotika mešajo glave tistim tam dol, mi tu gor kašljamo, ko se zaženemo jih vsaj dohiteti. Če še komu ni jasno, je vredno ponoviti. Ljubljančani Atlas Erotika so poleg Senidah edino resno muzično blago, ki jih ta nacija na soncu, a pod Alpami, izvaža. Dopadljivo medlo, oblačno in skorajda belo-na-belo, ne, ne, belo-na-sivo. Opisujem vizualijo. "Ob jezeru bliz Triglava ga vsakič paše mal zadžuskat". Follow je sicer prepričljivo dinamična enota. Preposlušajte ga pozorno, seveda večkrat. Karakterni vokali so zmodifiricani do perfekcije – ne preveč in ne premalo. Okus je tukaj na delu, okus, dober okus. Dober feeling. Pripovedovalska termika niha ter s tem vsak par zvedavih ušes močno grabi in jih so izteka ne izpusti. V lucidni španovini z razmazanim beatom – kako in kolikokrat je ta resnično polomljen, presodite, preštejte sami – stvar teče, da je veselje. Seksi naj bo, večkrat poudarjeno seksi. Tu je point. Bravo. ocena: 5 FRIENDLY FIRES – Silhuettes

Finega diska nikoli ni preveč. Ok. Friendly Firesso zelo zanimiv angleški kolektiv. Ker proizvajajo visokoumetniški postdisko, so se mi še posebej prikupili leta 2011, ko so izdali fenomenalno dober album Pala. A ker je vsega lepega hitro, prehitro konec, sem moral nato trpeti njihovo ekstremno podaljšano obotavljanje. Drži. Friendly Fires so svoj tretji album mencali toliko časa, da je nekaj milijonov otroških duš medtem kompletno opravilo z osemletko! Lani so se repojavili z dvema, tik pred junijskim izidom sveže dolgometaške Inflorescent, pa še z enim singlom. To je ta Silhouettes. Komad z začetne rampe pohiti v brezmadežno plesno dirko. Metronomika, ki jo ubere, pa je hudo suha. Še več. Tisti starikavi fleški, ki se pojavljajo ob refrenu neposredno spominjajo na lahke-domače, ki jih Parižana Daft Punk – še posebej v zadnjih lenobnih sezonah – nista predstavila prav malo. Rahlo nesrečno, rahlo nepreračunljivo. Ampak. Stara ljubezen – če ne gori, pa vsaj tli. Friendly Fires so še vedno ok. Ocena: 3 PnB ROCK ft. – Middle Child

Pa ne le v Filadelfiji, tudi povsod drugod v smutije (in v jabolčnike) radi mešajo lambe. Hahaha. Morda pa je tudi to res? Prihajajoča traparska superzvezda PnB Rock v novem manevru dejansko ni tako zelo inovativna. Bistvo tega komada pa je, da v njem sodeluje pokojni XXXTentatacion. Njegova legenda še vedno – namenoma paradoksalno – sije, kajti Floridčan je bil eden prvih, ki je s svojimi rimami vztrajal pri tesnobi, temačnih obrisih vsega in vsakogar, skratka pri depri. In to ga je proslavilo. Depresija pa je kot psihološki in socialni fenomen razvlečen v pop-kulturološki motiv še vedno relativno v modi. Big L je dočakal podobno tragičen revolveraški konec kot XXXTentacion, toda tistikrat, to je bilo 1999, smo se pretežno pogovarjali o spretnosti pripovedovanja sočnih zgodb (storytelling). Neki drugi časi. Bilo, pa šlo. Lepo in koristno se mi zdi, da dediščina padlih ni pozabljena. PnB Rock z Middle Childom ni segel posebej visoko, kajti ta song ni presežek, je pa vseeno dosežek. Rad ga imam. Z neko posebno, zelo posebno melanholijo mi prepleska misli in izraz na faci. Ocena: 2 JASON DERULO – Too Hot

