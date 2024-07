Poletno dogajanje na festvalu FKK razvnela Konstrakta

"Tukaj je drugačne vrste publika, kot smo je vajeni. Velikokrat je bolj študentska in veseljaška, danes pa so tukaj bolj zahtevni obiskovalci in upam, da jih bomo lahko zadovoljili," nam je pred koncertom na festivalu FKK zaupal Boris Kokalj iz skupine Kokosy. "Se mi zdi, da je veliko klasičnih festivalov in nastopajočih, zato je danes še toliko boljše, ker ni tako. Ta festival stremi k temu, da v kotel glasbe zlije različne napoje in ima nepredvidljiv recept, ampak bo ta ljudi vznemiril, mogoče celo šokiral," je še dodal o tem, da so si oder delili s Klemnom Klemnom in Konstrakto.

"Zelo smo počaščeni, da lahko nastopamo na takšnem mestu, saj se ne zgodi pogosto, da smo na takšnem kraju," pa je o otočku Kostanjevica na Krki povedala Konstrakta, ki je dodala, da ima vsako občinstvo, ne glede na to, kako množično je, svoj čar. Pevka nam je zaupala, da se je pozanimala tudi o cvičku, ki ga je poskusila šele po svojem nastopu.

"Mislil sem že, da sem v Trnovem," se je pošalil Klemen Klemen, ki Krko sicer dobro pozna, saj zahaja na Dolenjsko na vikend, in dodal, da mu je všeč, da je prvič na njenem otroku. "Zelo sem bil zadovoljen z občinstvom, saj so zelo lepo sodelovali in me sprejeli. Dobro je, da tukaj tako skrbijo za kulturo in da lahko pridejo mladi pogledat, pa tudi zažurat," je še povedal Klemen.