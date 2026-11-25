Kot je poročal BBC, naj bi se več ljudi, ki so prišli iz dvorane, pritoževalo nad smradom, nekateri pa so celo kašljali kri. Policija je pozneje potrdila, da so prejeli devet prijav kraje nakita, ki naj bi se zgodile med koncertom, za zdaj pa niso še nikogar aretirali. Neznane snovi še niso uspeli identificirati.
Tom Harding, pomočnik načelnika policije, je v izjavi dejal, da nadaljnje nevarnosti za javnost ni. "Seznanjeni smo z dvema podobnima incidentoma na koncertih v Evropi, kjer je nastopal isti izvajalec, zato bomo pri preiskavi sodelovali tudi z njimi, da bomo lažje razumeli širši kontekst dogajanja," je še dodal. Da dogajanje preiskujejo, so sporočili tudi s prizorišča.
"Varnost obiskovalcev, izvajalcev in osebja ostaja naša prioriteta, kar jemljemo zelo resno," so dejali v izjavi za javnost in se opravičili za incident. Kot so še dodali, na prihajajočih dogodkih ne pričakujejo več podobnih zapletov.
Neznana snov se je v dvorani začela širiti proti koncu koncerta, 88 ljudi pa je moralo na kraju prestati dekontaminacijo. Svetovali so jim tudi, da svoja oblačila čez noč pustijo v zapečatenih vrečah. 19-letni Poppy Rutter in Sophie Billing, ki sta na koncert pripotovali iz Cambridgea, sta za BBC dejali, da ni bilo takoj jasno, kaj se dogaja. "Najprej sem pomislila, da je nekaj narobe z napravo za ustvarjanje dima na prizorišču," je dejala Sophie. "Začeli smo se dušiti in kašljati, v pljučih pa nas je stiskalo. Nekdo od osebja je dejal, da je to solzivec. V dvorano so prihiteli varnostniki, ker se nisva več počutili varni in fizično v redu, sva zapustili prizorišče," je dodala.
Po dogodku se je na družbenem omrežju oglasil tudi raper, ki je zapisal: "Želim se prepričati, da ste vsi na varnem in bo na naslednjem koncertu vse v redu. Moje srce in molitve so z vsemi, ki so bili poškodovani. Edina stvar, ki jo imam raje od ustvarjanja glasbe, je nastopanje."
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