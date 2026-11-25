Kot je poročal BBC, naj bi se več ljudi, ki so prišli iz dvorane, pritoževalo nad smradom, nekateri pa so celo kašljali kri. Policija je pozneje potrdila, da so prejeli devet prijav kraje nakita, ki naj bi se zgodile med koncertom, za zdaj pa niso še nikogar aretirali. Neznane snovi še niso uspeli identificirati.

Na koncertu Dona Toliverja se je zgodil incident FOTO: Profimedia

Tom Harding, pomočnik načelnika policije, je v izjavi dejal, da nadaljnje nevarnosti za javnost ni. "Seznanjeni smo z dvema podobnima incidentoma na koncertih v Evropi, kjer je nastopal isti izvajalec, zato bomo pri preiskavi sodelovali tudi z njimi, da bomo lažje razumeli širši kontekst dogajanja," je še dodal. Da dogajanje preiskujejo, so sporočili tudi s prizorišča. "Varnost obiskovalcev, izvajalcev in osebja ostaja naša prioriteta, kar jemljemo zelo resno," so dejali v izjavi za javnost in se opravičili za incident. Kot so še dodali, na prihajajočih dogodkih ne pričakujejo več podobnih zapletov.