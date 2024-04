Policija v Zürichu za osem ur pridržala srbsko pevko Seko Aleksić

Kot je za srbske medije povedala pevka Seka Aleksić , naj bi prišla policija na njen nastop v diskoteki v Zürichu, da bi preverila njena delovna dovoljenja. Ugotovili so, da dovoljenja niso ustrezna, zato so pevko in člane njene ekipe sredi nastopa odpeljali na policijsko postajo, kjer so morali podati izjavo.

"Policija je prišla na naš nastop in preverila delovna dovoljenja. Ugotovili so, da niso bila ustrezna. Policija je vzela tako mojo kot tudi izjavo lastnika. Lastnika diskoteke so oglobili in strošek je na koncu kril tudi zame in za celotno mojo zasedbo," je Seka Aleksić povedala za Blic.

Kot piše srbski portal Blic.rs, so bili Seka in njena ekipa pridržani kar osem ur.

Srbski glasbeniki in delovna dovoljenja v tujini; Seka ni prva

Pred časom so na züriškem letališču policisti pridržali tudi pevko Jano Todorović, ker prav tako ni imela delovnega dovoljenja. Že pred dvema letoma pa je policija Teo Tairović pridržala v Nemčiji. Takrat je pevka prekoračila dovoljeno število delovnih ur v državi. Takrat so sicer mediji pisali, da naj bi Teo aretirali, ker naj bi pri sebi imela 70 tisoč evrov gotovine. Aretirana in pridržana pa naj bi bila zaradi prekoračitve delovnih ur v Nemčiji.