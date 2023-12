Policijski orkester v Hamovi družbi opozoril na treznost za volanom

December je mesec, ko se vrstijo zabave in druženja, marsikdo pa poseže tudi po alkoholni pijači. Prav to je tudi razlog, da se v zadnjem mesecu leta pogosteje pojavljajo pozivi, naj ljudje za volan sedejo trezni, če pa si privoščijo kozarček ali dva preveč, pa naj raje pokličejo taksi ali se za prevoz zmenijo s prijateljem, ki se je alkoholne pijače vzdržal. Slovenija vozi 0,0 je eden od teh dogodkov, tradicionalno pa na njem nastopi Policijski orkester, ki je letos gostil priljubljenega pevca, avtorja mnogih uspešnic, Matevža Šaleharja – Hama.

Dogodek je povezoval Sašo Stare, ki je povedal: "Nisem na veliko žurih, ker imamo takrat običajno nastope ali kaj takega, to je prva stvar, sem pa izjemno proti temu, da ljudje vozijo pod vplivom alkohola, predvsem zato, ker ko gremo na vse te nastope, smo zelo veliko časa na cesti. Ponoči pa na cesti vidiš zares marsikaj. Ko vidim koga, ki ga poznam in hoče voziti, pa tudi če osebe ne poznam, sem kar glasen. Kaj pa, če se kaj zgodi? Takrat nisi v najboljši formi, nimaš najboljših reakcijskih časov... Ne vozi, če si pil!" Ob tem se spomni, da so se s komikoma Gašperjem Bergantom in Žanom Papičem vozili z nastopa, ko jih je najprej prehitel, nato pa pred njimi zelo počasi vozil in vijugal avtomobil, ki je ogrožal vse, ki so takrat vozili v bližini. Komiki so se obnašali odgovorno in poklicali policijo ter opozorili na nevarno vožnjo voznika.

"Če bi bili mi pridni, namesto, da smo poredni, policije sploh ne bi potrebovali, zato policijo dojemam kot tisto, ki nas postavi na pravo pot. Kar pa se tiče vožnje pod vplivom, zaradi česar smo danes tukaj, pa sem zelo za, da nas postavijo na prava pota. Jaz pijan ne vozim, pojem pa velikokrat," pa je povedal Hamo, ki je nastopil skupaj s Policijskim orkestrom. Ob tem dodaja, da je skupina že pred 18 leti, ko so začeli nastopati, najeli kombi in šoferja, saj se zavedajo, da pred ali po koncertu radi spijejo kakšno pijačo ali dve, vedno pa jih vozi človek, ki ni pil alkohola. "Skušnjave so, pijan človek pa se vedno narobe odloči. Da nad menoj ne bo zasijal svetniški sij, priznam, da sem se v mladih letih nekajkrat po nekaj vrčkih piva usedel za volan, nato pa mi je brat rekel, da se moram za takšne stvari vedno trezen odločati, saj se bom pijan vedno narobe odločil. Po eni pivi še verjamem, da lahko vozim, po dveh ne smem več drugih voziti, po štirih pa bi za volan sedeš brez težav." Hamo dodaja, da je rešitev zelo enostavna, če se človek zaveda, da bo spil tudi kaj alkoholnega, ta pa je, da gre že s taksijem od doma.

Zbrane je presenetil še Challe Salle, ki se v družbi policistov dobro počuti. Za glasbenika je znano, da ne pije alkohola, je pa pogosto tisti, ki je, kot pravi sam, varuška za tiste, ki se na zabavah poslužujejo alkoholnih pijač: "Vsi me izkoriščajo, da sem tisti, ki vozi. Že večkrat sem jim rekel, da nisem taksi, potem pa pogosto slišim šale, da s tistim, s katerim prideš, tudi odideš. Zato sem tudi tisti, ki pogosto čaka na druge. Žuranje je drugačno, če si trezen, vsi okrog tebe pa kaj spijejo ali konzumirajo kaj drugega."