'Poljubi prihajajo v več oblikah, tiste prave lahko čutiš še dolgo po kontaktu'

Tretji kanu se v poletje odpravljajo s singlom Daj mi en poljub , katerega navdih je avtor besedila Jan Medle našel v prispevku o vojni, ki se trenutno dogaja. A vsebina ni le tragična, je tudi ljubezenska, kot nam je povedal, pa si želi in upa, da bi bila prav ta tista, v kateri bi lahko vsi našli svoje varno zavetje. Dolenjska skupina sicer pluje proti svojemu tretjemu albumu, katerega izid načrtujejo proti koncu leta, temu primerno pa bo tudi poletje, ki ga bodo delno preživeli na slovenskih odrih, vmes pa našli čas za počitek in oddih ob morju, sta nam zaupala kitarist Jan in pevka Anja Pavlin .

Pravite, da je pesem v duhu današnjega časa, ko iščemo varno zavetje. Kako lahko pesem oziroma glasba nudi varno zavetje?

Jan: Varno zavetje glasba po mojem mnenju nudi v tem, da se kot glasbenik lahko izražaš in poveš vse, kar čutiš, da osmisliš svoje občutke in se na nek način tako tudi osvobodiš. Kot poslušalca pa me glasba vedno odpelje v nek svet. Ponese te, ko imaš slab dan, pa greš zvečer na en dober koncert in ima življenje spet smisel, počutje pa je občutno izboljšano.

Anja: Glasba je vedno tu, ko hodim okoli, tudi mimo same sebe včasih. Pa me vedno spomni, kdo sem, od kod prihajam.

Kako, poleg glasbe, še iščete varno zavetje?

Jan: Varno zavetje mi v bistvu pomenijo najbližji, se pravi partnerka, družina in prijatelji. Tam, kjer se počutim najboljše in sem res to, kar sem, kot povem v pesmi – brez vseh bremen, le nasmeh iskren ...

Anja: Hvaležna sem za vse moje človeške in živalske prijatelje, s katerimi rastemo skupaj. V času, ko nedaleč stran divjajo vojne, se še bolj zavedam, kako bogata sem – da lahko ustvarjam, pojem, živim po svoje in se iskreno veselim vsega dobrega. Novo mesto objema reka Krka, mene pa vsa ta flora in favna in ljudje z ognji v očeh. Zavetje domačega kraja je moje varno zavetje.

Naslov pesmi je Daj mi en poljub. Kako varno zavetje je ljubezen in poljub, ki pride z njo?

Jan: Upam in želim si, da bi nekako v ljubezni vsi našli neko zavetje, jaz sem zagotovo ga, je pa tukaj predvsem pomembno to medsebojno spoštovanje in da pustiš partnerju, da raste in da rasteš skupaj z njim.

Anja: Poljubi prihajajo v več oblikah, tiste prave lahko na obrazu čutiš še dolgo po kontaktu. So romantični, so poljubi veselja, ko gre nekomu, ki ga imaš rad, dobro in te to osreči. V skladbi pa si ga predstavljam kot popotnico, kot nekaj, kar si za srečen povratek pripneš za klobuk. Pa tudi kot tolažbo v časih, ki ne prizanašajo.