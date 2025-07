Polkaholiki bogatejši za novega člana: 'Ob pravem času na pravem mestu'

Glasbenik Kevin Toplak iz dueta Sain , ki smo ga spoznali na odru šova Slovenija ima talent , je postal član zasedbe Polkaholiki . Kevin je z zasedbo zadnja štiri leta nastopal kot spremljevalni vokalist in kitarist, zdaj pa stopa v ospredje. "To, da sem bil prej del spremljevalne ekipe, mi je omogočilo, da skupino resnično spoznam. Ob pravem času na pravem mestu sem bil, in ko se je pred kratkim ponudila priložnost, da postanem del uradne zasedbe, sem vedel, da je bilo vredno čakanja in truda," je povedal.

"Ko sem prebral to pogodbo o sodelovanju, o katerem razpravlja glasbeni svet pri nas, sem bil pomirjen. Meni se zdi profesionalna, transparentna in jasna. Ne zdi se mi nič skrito ali nepojasnjeno. Je pa morda meni lažje, saj že štiri leta delujem kot del ekipe in so mi stvari znane. Vsekakor sem vedel: Pripravljen sem in to je to," je še povedal novi član.

Polkaholiki pod okriljem Raay produkcije zadnjih šest let polnijo dvorane, veselice in osvajajo spletne platforme s hiti Sekirca v med, naslovno pesmijo istoimenske serije, ki si jo lahko ogledate na VOYO, Lučke, Sobica, Povej, povej. Sedaj iz glasbenih odrov v poslovne vode stopata harmonikar Matic Peršuh in kitarist Rene Soršak, skupina pa odpira novo poglavje in sedaj išče še novega harmonikarja oziroma pevca, ki obvlada harmoniko. Cilj je najti nekoga, ki bo z energijo in osebnostjo postal novi frontman skupine.