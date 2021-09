Polkaholiki na hrvaških Talentih dvignili dvorano na noge

Matic, Gašper, Rene in Žiga so se odločili, da se pokažejo tudi v izjemno priljubljenem šovu za talente Supertalent . Že po 10 sekundah njihovega avdicijskega nastopa je bila na nogah vsa dvorana. Štiričlanska žirija je bila tako zelo vzhičena, da so poskušali govoriti slovensko, se navduševali nad slovensko polko in izkazali veliko navdušenje nad mladimi Štajerci. Da je Polkaholikom uspelo po prvih nekaj sekundah spraviti dvorano na noge, je ena od žirantk, cenjena operna pevka Martina Tomčič , sredi pesmi komentirala: "Je to mogoče?"

"Dvorana na nogah, navdušenje žirantov, noro! Presrečni smo! Težko je bilo ohranjati skrivnost toliko časa in veseli smo, da smo imeli pogum in se odločili, da se predstavimo s slovensko polko na največjem odru na Hrvaškem. Šokirani smo bili nad takim odzivom. Ker v Sloveniji uspešno gradimo glasbeno zgodbo, priznamo, da smo imeli sprva precej strahu, preden smo se prijavili na hrvaške talente, ampak je bil 'naš' Raay tako prepričljiv z besedami, naj verjamemo vase, da zmoremo in naj zaupamo vase. In smo zbrali pogum. In ni nam žal. Tako dobra ekipa na hrvaških talentih, tako spoštljivi, navdušeni, enostavno res lahko pokažeš, kar znaš. Navdušeni in srečni smo, da živimo te sanje, da slovensko polko združujemo s hiti, ki jih pozna cela Hrvaška in širimo to naprej. A da bo tak odziv, da se bo dvorana tako odzvala - nismo niti v sanjah pričakovali!" so več kot zadovoljni člani priljubljene zasedbe Polkaholiki povedali po nastopu.

Žirantko Majo Šuput, priljubljeno pevko in veliko hrvaško zvezdo, so zasrbele pete in se je z voditeljem zavrtela v ritmu polke. Po njihovem nastopu je od navdušenja nad fanti govorila v slovenščini in poudarila, da tako mero samozavesti ter energije lahko zmorejo samo Slovenci!

"Kdor koli vas je združil, je genialen, zame ste zanimivi, zabavni, ste štiri različne osebnosti," je po nastopu povedala žirantka in mezzosopranistka Martina Tomčić, njena kolegica za žirantsko mizo, Maja Šuput, pa je izpostavila, da imajo veliko energije in samozavesti. "Le vi, Slovenci, lahko to naredite," je dejala. Janko Popović Volarić je dejal, da je vse skupaj nekoliko noro, a še zdaleč ne slabo, Davor Bilman pa se je strinjal s kolegicama, da so fantje odlični. "To je bilo vrhunsko, nenavadna kombinacija, polni energije, mladi, usklajeni," je dejal. Čeprav jim je Janko dal 'Ne', so se uvrstili v naslednji krog.

Ob televizijskem nastopu mladih fantov pa je bil več kot ponosen in navdušen njihov glasbeni oče Raay, ki je prav tako v zakulisju s ponosom in tremo spremljal svoje varovance.

"Ponosen sem. Na to, da so si fantje upali, oblekli "jajca", kot jim v šali rečem, in razturali na hrvaških talentih. Tiho sem verjel, da če bodo taki, kot so, bodo navdušili, ne glede na to, da jih bo marsikdo videl prvič. In to se je zgodilo. Prišli so naprej, noro, kakšno navdušenje je v nekaj minutah po nastopu preplavilo sporočila, komentarje in splet. A zdaj čakamo, ali Polkaholikom uspe priti še v polfinale. Držimo pesti!" vzhičeno doda Raay, medtem ko lahko njegovo ženo Marjetko v vlogi žirantke spremljate vsako nedeljo ob 20. uri na POP TV v slovenskem šovu Slovenija ima talent. Za vse, ki ste mogoče včeraj zamudili prvo avdicijsko oddajo Slovenija ima talent, ko je padel tudi prvi zlati gumb, pa hitro na VOYO, da nadoknadite zamujeno in si pogledate tudi vse vrhunce večera.