Polkaholiki: Smo kot štirje bratje z različnimi starši

Matic, Gašper, Žiga in Rene so štirje mladi glasbeniki, ki od leta 2019 skupaj ustvarjajo glasbeni žanr, ki ni klasično priljubljen med mladimi. Polkaholiki, kot so se zaradi svoje ljubezni do glasbenega žanra poimenovali sami, pa so veliko več kot navadna narodnozabavna skupina. S priredbami popularnih skladb, ki so jim dodali ritme polke, jim ni uspelo le v Sloveniji, ampak na celotnem Balkanu.

Štajerska glasbena skupina Polkaholiki, ki jo sestavljajo brata Matic in Gašper Peršuh, Rene Soršak in Žiga Kunstič, od leta 2019 uspešno ustvarja svoje ime na slovenski glasbeni sceni. Varovanci glasbenega producenta Raaya so že s prvo pesmijo z naslovom "Povej, povej" podrli rekorde gledanosti na YouTubu, kjer so dosegli že več kot 2 milijona ogledov.

icon-expand Gašper, Matic, Rene in Žiga (od leve proti desni) FOTO: Miro Majcen

Kdo pa sploh so Polkaholiki? "Polkaholiki smo štirje mladi, navihani in razigrani fantje, polni energije," je za naš portal povedal Matic in dodal, da je povod za ime skupine njihova "odvisnost" od polke: "Že na začetku smo si dejali, da se lahko vsaka pesem odigra v polki, in to smo nato tudi preizkusili." Fantje, ki zase pravijo, da so kot štirje bratje z različnimi starši, pa svoje glasbene poti niso začeli skupaj. Matic, Gašper in Rene so pred tem ustvarjali v drugi glasbeni skupini, s katero so se udeležili tudi natečaja Volkswagen Špil, kjer so spoznali Raaya, s katerim so nato konec poletja 2019 združili moči: "Nastala je težava, saj smo bili zgolj trije, in iskali smo dodatnega člana. Želeli smo sestaviti nekaj svežega na naši sceni. Izkoristili smo dobro plat družbenih omrežij in prek Instagrama našli Žigo," je povedal Matic, brat Gašper pa je dodal, da se je to zgodilo "popolnoma po naključju ob pol dvanajstih zvečer."

icon-expand Svojo ljubezen do polke želijo deliti z ostalimi mladimi. FOTO: Miro Majcen

Ljubezen do polke, ki navadno ni priljubljena med mlado generacijo, je bila Polkaholikom dana že v mladih letih. Matic in Gašper se spominjata, da sta že kot majhna vedela, da so bile nedelje posvečene narodnozabavni glasbi, Žiga, ki prihaja iz vod popularne glasbe, pa je priznal, da je polko vzljubil, ko se je pridružil fantom: "Glasba je obširna in prej ali slej se srečaš z njo. Širiti slovensko polko je neprecenljivo." Z njim se je strinjal tudi Rene, ki je dodal, da se z veseljem preizkusijo v vseh glasbenih zvrsteh.

Kljub temu, da so znani po svojih živahnih ritmih, pa so se fantje nedavno preizkusili tudi v mirnejših glasbenih vodah z balado Ljubljena, za katero je videospot nastal v Sečoveljskih solinah. Mladeniči so našemu portalu zaupali, da je bilo bujenje ob peti uri zjutraj vredno, ko so zagledali lokacijo snemanja: "Lokacija je bila zelo posebna. Sečoveljske soline so namreč zaščitene in potrebne je bilo kar nekaj organizacije, izkušnja pa je bila zares edinstvena. Bilo je čudovito," je povedal Gašper.

Velik mejnik na njihovi dosedanji glasbeni poti je bilo prirejanje znanih pesmi v polka različici, ki jim je prineslo pozornost javnosti na celotnem Balkanu. Njihov polka miks hrvaških hitov Nine Badrić, Jelene Rozga in Mladena Grdovića ima namreč že več kot 2 milijona ogledov na YouTubu, gostili pa so jih tudi že v nekaterih hrvaških oddajah. Da je prisotnost na družbenih omrežjih zelo pomembna za glasbenike v današnjem času, so priznali tudi sami. Trenutno se lahko pohvalijo že z več kot 22 tisoč sledilci na Instagramu in več kot 11 milijoni ogledov na YouTubu v manj kot dveh letih. S pomočjo ekipe, ki stoji za njimi, so se naučili družbena omrežja uporabljati tudi za poslovne namene. Spletne prepoznavnosti na začetku fantje sicer niso bili navajeni, sedaj pa se oboževalcev, ki jih prepoznajo na ulici, zelo razveselijo: "Veseli smo, da imamo tako prijetne oboževalce, ki nas radi spremljajo. Radi se pogovarjamo in fotografiramo z njimi."

icon-expand Polkaholiki obljubljajo pestro poletno dogajanje. FOTO: Miro Majcen

In kaj Polkaholiki še pripravljajo za to poletje? "Nove skladbe ne počivajo, velik hit, ki ga pripravljamo, izide že 22. junija," nam je zaupal Matic in dodal, da bo skladba najprej izšla v pop-zabavni izvedbi. Mladi glasbeniki si v prvi vrsti želijo vrniti na odre in nastopati za ljudi, do konca leta pa načrtujejo izdati še tri skladbe. "Vzeli pa si bomo tudi čas za oddih," je v smehu poudaril Gašper, brat Matic pa je zaključil, da bo poletje predvsem delovno.