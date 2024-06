Polkaholiki v videospotu oddali Gašperja: Takšne poroke si ne želim

Gašper, Rene, Žiga in Matic, fantje iz skupine Polkaholiki so v svoje vrste tokrat sprejeli Janeza. A to ni njihov novi član, temveč glavni lik njihove nove pesmi, polke, za katero so ustvarili celo svojo koreografijo. Enega od članov so v videospotu celo pospremili pred oltar. Kdo se je poročil, kdo se bo v resničnem življenju prvi omožil, kdo je imel največ težav pri učenju plesnih gibov in zakaj so refren pesmi z oboževalci delili že pred izidom pesmi?

Polkaholikom se je pridružil Janez. A to ni nov član skupine, ki jo sestavljajo Matic, Gašper, Žiga in Matic, temveč njihova nova pesem. "Janez je vse, na kar smo Slovenci ponosni. Vsaka, še tako slaba situacija, se lahko spreobrne v boljšo s pravo družbo in pravo glasbo. Za Slovence sta to polka in harmonika. Pa ne samo za Slovence, saj so slovenske polke pri srcu vsem po svetu. Kot govorimo v našem Janezu, tudi Švedom in Hrvatom, na njih pa se rade zavrtijo tudi Španke in Danke. Marsikdo na Hrvaškem nam reče Janezi in tako se je rodila ideja za tematiko pesmi. Slovenci smo 'Janezi'. In ponosni smo na to. Polka Janez je himna veselja, zabave, harmonike in slovenstva," so fantje povedali ob izidu.

Za pesem je nastala tudi prav posebna koreografija. Ali fantje s tem ciljajo na nov TikTok trend? "Upamo, da ja. Malo smo se poglobili v to, za cel refren smo sestavili koreografijo in tudi to je bil najbolj pester moment na snemanju, naučiti vseh 70 statistov koreografijo, da jo odplešejo usklajeno. Ampak jim je uspelo prej kot nam, tako da vsa čast," se je pošalil Matic. Kdo pa je imel največ težav s plesnimi gibi? Čeprav ga fantje niso želeli zatožiti, se je Gašper javil kar sam. "Najbolje, da se kar sam javim. Nisem rojen plesalec, čisto iskreno, ampak se potrudim. So mi pa tudi moji fantje dali veliko motivacije, še posebej moj brat," je povedal, Žiga pa je hitro v šali dodal: "S šibo ga čakamo: a boš plesal?"

Refren pesmi so s svojimi sledilci in oboževalci na družbenih omrežjih delili že kar nekaj časa preden je sploh izšla. "Malo smo se poigrali in že na koncertih testirali, kako je pesem všeč občinstvu. Odzivi so zelo lepi, še preden je pesem izšla. Tega smo res veseli," je zaupal Žiga. Če je to njihova taktika za naprej, pa ne želijo razkriti. "To je naša poslovna skrivnost," je dejal Gašper, Matic pa je dodal, da očitno zaenkrat deluje. "V pesem smo dali najbolj pogost slovenski vzklik, ker v Sloveniji se da z besedama ja, ja, vse zmeniti," je prepričan Matic.

V videospotu spremljamo komično poroko, na kateri gre marsikaj narobe. Vse to se razvije v pravi mednarodni žur, ki so se udeležili tudi prav posebni gosti, od Hrvata, Šveda, Španke, Danke, papige Are, psičke Lili, hudomušnega duhovnika in seveda Janez. Za vlogo ženina so fantje izbrali Gašperja. Morda tudi zato, ker so mu šli plesni gibi najslabše od rok in nog. "Iskreno sem imel med oltarjem manj treme, kot oni, ki so mi prišli rešit poroko," je dejal in zaupal, da si take poroke, kot so jo prikazali v spotu, nikakor ne želi. "Razen, da pridejo fantje, to pa si želim. Da bi igrali. Je bila pa resnično velika zabava, harmonika in ljudje, ki imajo radi slovensko polko in slovensko glasbo," je še dodal.

