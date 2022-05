Polne Stožice: OneRepublic ali One Direction?

Za tiste, ki smo OneRepublic doživeli leta 2014 v polnih Stožicah, je bilo skoraj neverjetno, da bi lahko zasedba koncert ponovila v enakem obsegu in z enako norijo kot pred skoraj osmimi leti. Toda vmes se je zgodilo marsikaj: skupina je izdala dva albuma, Oh My My (2016) in lanskega Human , ter nanizala nov venček uspešnic, ki jih zdaj že vsi dodobra poznamo. Seveda ne gre pozabiti na pandemijo, ki je zajela ves svet, tako da je bilo treba koncert prestaviti, hkrati pa so bila pričakovanja in želje po koncertu toliko večje.

To se je pokazalo tudi, ko so se začeli oboževalci in predvsem oboževalke na sredin večer valiti do ljubljanskih Stožic, saj se jim je mudilo dobiti čim boljšo pozicijo v areni. Koncert je začela okoli 20. ure ogrevati perspektivna mlada kanadska pop pevka Jessia , ki je nanizala nekaj svojih pesmi, z njimi pa je pokazala, da gre nanjo še računati. Mlajši del občinstva pa je zagotovo prepoznal njeno prebojno pesem I'm Not Pretty , ki je lani požela uspeh na platformi TikTok .

Kako profesionalni so OneRepublic, se je pokazalo, ko so minuto pred napovedano 21. uro ugasnile luči, navdušenje pa takoj poskočilo do oglušujoče vriskajočih decibelov. Zavrtel se je intro, nekakšna pesnitev o tem, kaj smo in kaj pomeni biti človek, kar je v neposredni povezavi z aktualnim albumom s tem naslovom. Začeli so s pesmijo Kids , pevec Ryan Tedder pa je kljub odpovedanemu koncertu na Dunaju, ko ga je izdal glas, tokrat zapel, kot se spodobi. Medtem ko so včasih eno svojih največjih uspešnic, Good Life , zapeli na koncu, so tokrat z njo presenetili že za samem začetku. "Ljubljana, Slovenija, imate najlepšo deželo na svetu, mi smo jo že videli in doživeli. Imate vse, tudi na olimpijadi ste zmagovali, za nami sta dve čudni leti, a pozabavajmo se malo," so bile prve besede Tedderja, ki ga je Slovenija, če mu gre verjeti, naravnost očarala. Sicer je že pred turnejo, ki je izjemno naporna – imeli so tudi po šest koncertov v sedmih dneh – dejal, da ima rad evropsko kulturo in si v vsakem mestu, v katerem nastopajo, nujno vzame vsaj tri ure, da si ga ogleda. Ali je to storil tudi v Ljubljani, pa ni znano.

Sledil je drug sklop, ko je pevec dejal, da pride na vrsto tudi pesem, ki jo vsi poznajo, a da je njemu najljubša naslednja, Stop & Stare, ki so ji sledile Rescue Me, Secrets, Whenever I Go in Love Runs Out. Te so dodobra razgibale občinstvo, predvsem tisto v polnem parterju Stožic. "Mislili smo, da bo epidemija samo v Italiji, a kar naenkrat je to postala globalna pandemija. Toda tukaj smo, preživeli ste in smo, hvala, da ste prišli," je nadaljeval Tedder in se nato pohecal, da ta večer ne bodo igrali pesmi, ki jih je napisal za Adele ali Leono Lewis. Tako je zapel odlomka iz Bleeding Love in Rumor Has it.

Dejal je tudi, da "nekateri mlajši mislijo, da je napisal megahit I Will Always Love Xou, a to žal ne drži", je pa zato zapel tudi odlomek pesmi That's What I Want, ki jo je soustvaril za Lil Nas X-a.

Nato je ob klavirju izvedel tudi uspešnico Beyonce Halo, pod katero se je podpisal kot soavtor. Nadaljevali so z Lose Somebody (priredba Kygo), West Coast in Run. Njegov glas je zdržal vse pritiske, četudi si je morda vzel malce več časa, da je med posameznimi sklopi kaj povedal, a zagotovo bo težko pozabiti trenutek, ko se je pošalil, da "so v dvorani zagotovo trije ali štirje taki, ki mislijo, da so prišli na One Direction".