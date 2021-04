Polo G prejema čestitke za svojo prvo št. 1

Nad katero zvezdo je po novem najbolj prevzet Olly Alexander in kam je zdaj namenjena le še njegova pop raketa Years & Years? Polo G soroden problem rešuje brez zapletov.

CHVRCHES–He Said, She Said

House razvrat ob vrnitvi. Škotski elektro pop trio smo pogrešali skoraj tri leta. Njegov svež melodijski vrtiljak ali razposajena He Said She Said za naznanitev novega začetka zveni nadvse primerno. Vijuge, ki jih izrisuje kopica uporabljenih efektov, občasno spomnijo na dela manj znanega londonskega elektronika Bobbyja Tanka. Gotovo pa je, da pričujoči komad pretežno ustvarja značilen piskajoči šarm pevke Lauren Mayberry. Njen unikaten glas pa od nekdaj bolj pristaja drzno pospešenim tempom. Če gre soditi po prvi preverbi trenutnega kreativnega stanja zasedbe, ki je tudi na drugi strani Atlantika dobro uveljavljena, bodo Chvrches tudi na svojem četrtem albumu vedri in strumni. Entuziazem bo vedno dobrodošel. Ocena: 4 YEARS & YEARS–Starstruck

Z novim komadom vse na novo. Londonski elektro pop trio Years & Years ni več trio. Po novem je ta izključno domena pevca in igralca Ollyja Alexandra, ki je iz zasedbe po devetih letih vzajemne zvestobe napodil duo instrumentalistov –ta sta bila tako ali tako ves čas v senci. Hkrati se je zgodil tudi zaznavni stilistični zasuk. Starstruck je v primerjavi z do zdaj znanim opusom Years & Years občutno glasnejša, bolj pompozna, nenazadnje tudi bolj univerzalno plesna songovska postavka. Alexander jo odpoje skrajno sproščeno in zato še bolj energično. Poprejšnje skorajda stihijske navezanosti na tipično gejevsko pop estetiko skorajda ni več čutiti. A ob tem se za prepoznavnost in podaljšanje že lepo utrjenega kultnega statusa Years & Years najbrž ni treba bati. Brez sprememb bi bilo dolgčas. Ocena: 3,5 POLO G–Rapstar

Čikaška rap zvezda je na vrhu. Rapstar je nova ameriška št. 1, 22-letnik pa z njim postaja ena najmočnejših figur na hiphop sceni. Polo G bo letos izdal že tretji album z naslovom Hall of Fame. Njegov lanski (GOAT), še zlasti pa predlanski album (Die A Legend) sta skoraj povsem podvržena stoični trapovski naraciji, pri čemer je ta ritmično pretežno zmerna, z drillom, ki ga je raper uprizarjal pred tem, pa nima več nobene povezave. Prednost imajo Polo G-jeve impresije. Med temi je zaznaven delež refleksij o težavah in krivicah, ki neposredno zadevajo avtorja. Glede na to, da Polo G izhaja iz razvpitega blokovskega naselja v kvartu Old Town, mu gradiva zlepa ne bo zmanjkalo. Se pa zdi, da Polo G kljub dovolj dobrim pogojem, da postane še prepoznavnejši, svoje raperske tehnike ne razvija. Tudi Rapstar za sabo pušča bolj bled vtis. Bo že res, da nedolžna spremljava, ki jo trasira kitara oziroma ukulele, podpira romantično, melodramatično plat Polo G-jeve avtobiografske zgodbe o vzponu in uspehu. A vsaj kanec izpovedne strasti več ob tem ne bi bil odveč. Ali pač? Polo G v spotu svojim prijateljem namenja darilne BMW-je, kar je kakopak zelo lepo in plemenito. Skromnost v vsakem taktu. Ocena: 2,5 GREENTEA PENG–Nah It Ain’t The Same

Novinka zato, ker je ni bilo. Pa ne le na sceni. Aria Wells je večino odrasle dobe preživela v Mehiki, kjer je na novo poiskala ljubezen do petja in komponiranja. Misija je uspela. Po videzu zelo vpadljiva 27-letna avtorica s kulturno pisanega londonskega juga v eni od svojih začetnih uspešnic nakazuje, da bi njen neosoul lahko postal še živahnejša slogovna variabla. Zaključek nalezljive Nah It Ain’t The Same sicer postreže s prijazno jazzy improvizacijo, medtem ko Greentea Peng za svoje prihajajoče songovske zmage obljublja, da bodo te vsebovale še veliko več trip hop prvin in druge eksotike, ki se podajo mehkemu funku. Že zdaj okej, bo pa še bolje. Naj bo tako. Ocena: 4

