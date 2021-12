Polona iz Kmetije nastopila v videospotu nove zasedbe Firbci

Skupina Firbci, ki je bila ustanovljena letos, predstavlja svoj glasbeni prvenec z naslovom "A lahko?!". Štiričlanska zasedba je izid pesmi pospremila z videospotom, v katerem nastopa tudi Polona Kranjc, udeleženka resničnostnih šovov Sanjski moški in Kmetija.

icon-expand Skupina Firbci se predstavlja s pesmijo A lahko?!. FOTO: Arhiv skupine

Štiričlansko fantovsko zasedbo Firbci združuje ljubezen do glasbe in domovine, do slovenske besede in ohranjanja pristne slovenske domače glasbe s pridihom sodobnega časa. V slovenski glasbeni prostor želijo vnesti glasbo, ki je malo drugačna od običajne narodnozabavne. Želijo ustvarjati glasbo za generacijo "Firbcev", s katerimi bi radi dolge noči prežurali na norih zabavah po Sloveniji. "Smo glasbena skupina štirih fantov muzikantov, ki želimo biti drugačni izvajalci domače glasbe od ostalih. V nas tli želja, da bi s svojo glasbo zabavali množice ljudi na velikih prireditvah, pa tudi na zasebnih zabavah. Smo zelo firbčni in iskali bomo nove prijeme za kar največjo prepoznavnost v medijih in na koncertih. Skupino Firbci sestavljajo 19-letni Jaka Šinkovec (drugi tenor, igra bobne in je frontman zasedbe), 20-letni Gašper Šinkovec (prvi tenor, igra harmoniko in klaviature), 21-letni Jakob Končina (bariton, skrbi tudi za ritem kitaro in za smejalne mišice članov skupine) in 24-letni Gregor Janežič (drugi bas in bas kitara).

Za svoj debitantski medijski preboj so izbrali pesem A lahko!?, ki je avtorsko delo njihovega menedžerja Roka Švaba (melodija in priredba), besedilo pa je prispevala gospa Vera Šolinc. "Pesem je drugačna, dodani so sodobni učinki, ki se odlično zlijejo z ritmom polke. Za pesem smo posneli tudi videospot in upamo, da vam bo naš prvi singel všeč. Želimo vam prijetno poslušanje in obljubljamo, da se bomo kmalu javili z novo pesmijo," so ob izidu prvega singla dejali člani skupine. Pesem je že dobila videospot, v katerem nastopajo tudi Polona Kranjc in Tilen Brglez iz letošnjega resničnostnega šova Kmetija – spremljate ga lahko na POP TV in VOYO – Sašo Dobnik, ki ga poznamo predvsem kot gasilca Saša, in Rok Švab iz Modrijanov.

icon-expand Polona Kranjc v videospotu skupine Firbci. FOTO: Youtube

Za konec pa mladi fantje svojim poslušalcem in bralcem sporočajo: "Ob prihajajočih božično-novoletnih praznikih vam želimo topline in ljubezni v krogu svojih najdražjih. To je največje bogastvo, ki ga imamo. Ostanite zdravi!"