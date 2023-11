Polovičen izkupiček Taylor Swift: domov odnesla 10 Billboardovih nagrad

Odvila se je 30. podelitev glasbenih nagrad Billboard. V Las Vegasu so se pretekli konec tedna zbrali zvezdniki glasbenega trga, dogodek pa je bil v znamenju country glasbe. Med nominiranimi sta kot najboljši moški in kot najboljša ženska country izvajalka slavila Morgan Wallen in Taylor Swift , ki sta osvojila tudi največ nagrad med vsemi.

Po številu nominacij so si sledili The Weeknd s 16, Drake s 14 in Zach Bryan s 13. Na letošnjem dogodku so nastopili Mariah Carey, Tate McRae, David Guetta, Bebe Rexha, Stray Kids, Karol G, NewJeans, Peso Pluma in Morgan Wallen. Novost jubilejne podelitve glasbenih nagrad je bila tudi uvedba devetih novih kategorij (najbolj vročih 100 tekstopiscev, najbolj vročih 100 producentov, najboljši rokovski duet/skupina, najboljši K-pop izvajalec, najboljša K-pop turneja, najboljši K-pop album, najboljša K-pop pesem, najboljši afrobeats izvajalec in najboljša afrobeats pesem).