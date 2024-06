Pomaranča: 45 let brezkompromisnega pristopa h glasbi

Najprej naj poudarim, da sem zelo vesel, da se bo tovrsten koncert sploh zgodil, saj se je vse skupaj pred kakim letom zdelo popolnoma nemogoče. Nekaj zaslug za to najbrž imam, a za takšno zadevo je potreben "team" ljudi, saj vsi vpleteni v organizacijo takšnega dogodka prispevajo svoj kamenček v skupni mozaik. Da bi se kaj takega šel sam, bi bilo nemogoče, je pa res, da sem idejo, da bi imel izvirno postavo Pomaranče na odru, imel že leta 2017, ko sem vse prvotne člane zbral na sestanku, kjer smo se pogovarjali, da bi zaigrali na premieri filma Železne stopinje. Takrat je vseh pet članov prvič po tridesetih letih spet sedelo za isto mizo. Sestanek je bil uspešen, s smo ugotovili, da ni dovolj časa, da bi se pripravili za nastop, saj pred tem dolga leta niso igrali. Sem se pa med snemanjem filma precej zbližal z Mijom Popovićem in postala sva prava prijatelja. Nakar so Mija kontktirali s festvala Metaljot raspaljot, da bi nastopili in obeležili 40 let Pomaranče, je nastala težava, ker niso imeli vokalista. Sam sem poznal Matica Nareksa , ki je takrat pel v Rock Cobra show bendu in suvereno obvladoval hard rock priredbe. Ker je pustil name zelo dober vtis, sem Miju predlagal, naj ga angažira, zato ga je poklical, dobro so se ujeli in uspešno izvedli nastop na festivalu. Letos je Matic naredil priredbo Pomarančine skladbe Takoj se dava dol, kamor je povabil Tilna Hudrapa in nastala je ideja o 45-letnici Pomaranče. Miju je bila ideja všeč, sam pa sem na njegovo željo prevzel organizacijski in finančno-poslovni del projekta ter vztrajal, da se jim pridruži tudi izvirni član Tomaž Žontar . Brez njega to ne bi bilo to, zato mi ga je uspelo prepričati. Vsi smo dali v projekt svoje srce in ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli, da se bo koncert zgodil.

Ko sta se od nas, v zelo kratkem času, poslovila tako Franc Teropšič kot Marko Herak , smo mislili, da je bil to za skupino dokončen udarec in tudi zares konec. Bila sta Mijova soborca na odru in zdelo se mu je, kot da bi izgubil družinska člana. Četudi niso dolgo igrali, so imeli glasbo in en drugega enostavno v krvi. Žontar je glasbeno kariero obesil na klin za trideset let. V tem pogledu je bila že sama tehnična izvedba, da bi zaigrali koncert s komer koli drugim, velik izziv. A kjer je volja, je tudi pot. Zasedba je dobila mlado energijo in zagon. Nemogoče je postalo mogoče.

Mislim, da sta bila film in kasneje tudi knjiga zelo lepo sprejeta s strani občinstva in odjemalcev te glasbe. Koneckoncev gre za prvi in (zaenkrat) edini film in prvo knjigo o slovenskem heavy metalu in njegovem nastanku, torej nekakšno uradno beleženje slovenske glasbene zgodovine, zapis, ki ga prej ni bilo. Slovenski metal ga je torej dobil in moj trud so prepoznali tudi privrženci te scene, saj je bil odziv nad vsemi pričakovanji. Ob tej priložnosti: hvala vse oboževalcem slovenskega heavy metala in hard rocka, saj brez vas ne bi bilo ne filma ne knjige.

Moram reči, da Pomaranča še ni zvenela tako dobro. Sam sem bil presenečen, kako "poka" vse skupaj. Gre za docela enkraten dogodek, saj se kaj takega ne more več ponoviti. Gre za vrhunske glasbenike, ki so zadevo vzeli zelo, zelo resno. Brezkompromisno in zgodovinsko bo, zagotovo.

Se ti zdi, da se je zanimanje za slovenski metal, tudi po zaslugi že omenjenega, kaj povečalo, kakšen je tvoj občutek?

Očitno, saj so se mnoge skupine, ki so ždele v apatiji, spet prebudile. Končno so dobili zelo zasluženo priznanje. Kot da se je zbudila zver, ki je dolga leta spala. To je bil tudi namen projekta Železne stopinje. Da se zabeleži za vse večne čase, kdo je bil tisti, ki je oral ledino. Da se tem skupinam da neko priznanje za njihovo trdo delo, da mladi vidijo, kako se je vse skupaj začelo. Zgodil se je ponatis legendarnega albuma Rocks Off zasedbe Mary Rose, zdaj smo priča ponatisu prvih dveh albumov Pomaranče, imamo koncert Pomaranče, mnogi glasbeniki so se prebudili in spet začeli ustvarjati in delati. Andrej Janežič spet igra in ustvarja in mnogi drugi tudi. To me neizmerno veseli.

Neka kritična masa domačih ljubiteljev metala zagotovo obstaja, tudi določeni bendi sceno peljejo naprej, kako gledaš na bende po letu 2000 in novejšo domačo metal sceno?

Mislim, da imamo v Sloveniji veliko dobrih mladih zasedb, ki delajo in ustvarjajo odličen metal. Metalsteel so eni takih, zato smo jih tudi povabili kot goste na ta koncert. Omenil bi zagotovo tudi SkyEye, ki so pomoje po kvaliteti enakovredni mnogim svetovnim skupinam. To tudi dokazujejo na terenu. Imajo pogodbo z nemško založbo, nastopajo po festivalih po celi Evropi. Pred časom sem slišal mlad band Pacifica, fantje stari od 12 do 15 let, igrajo in ustvarjajo metal. Bil sem tako navdušen nad njimi, da sem jih povabil, da se predstavijo na promociji druge dopolnjene izdaje knjige Železne stopinje. Za prihodnost metala se v Sloveniji ni bati.