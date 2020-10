Pomenljivi karikaturi Eltona Johna in Buste Rhymesa

Lady Gaga še nima naslednice.

1. VAZZ - Playboy

Resno naprej! Na prvi in drugi posluh drži, da imaPlayboy presneto temačno, mistično, mestoma celo grozečo temperaturo, zato še toliko bolj poudarjeno velja raperjev izbor, da izpostavi prav tega, za pogumnega. Ta komad je namreč snetek z albuma Jacob, Vazzovega drugega, ki je bil predstavljen že novembra lani. A Vazzov fokus najbrž še dolgo ne bo usmerjen v zabavljaštvo. In za podkrepitev te raperjeve avtonomne izrazne struje sta Playboyeva pripovedna in plaho krčevita trap potenca imenitni. Zelo primerna se zdi tudi sorazmerno ostra vizualija, ki namerno ne dopušča, da bi še kaj dlje uživali v Vazzovih, ali pa morda še bolj, v soplesalkinih gibih in nasmehih. Hiphop art in lepa Inja. Ocena: 5 2. ASHNIKKO - Daisy

Načeloma naj bi bila Ashinikkonova Lady Gaga, ki je malček še Miley Cyrus, Grimes, nemara tudi Cardi B ali za nameček še Charli XCX. Zaradi umetniške pietete, ki jo je razkazovala na različnih žanrskih postulatih, je treba Gago iz teh komparativnih vzporednic vendarle izključiti. A problem ameriške pevke in vratolomno fluorescentne nove pop velezvezdnice Ashnniko je ta, da je videz ali imidž le del paketa, s katerim preseneča. Plastičnost in udarna barvitost pritegneta. Zato pa še bolj silovito odtegne prekomerno vreščanje na nedomiselno, če ne kar butasto melodijo oz. kar te v zadnji uspešnici nastopačice iz Severne Karoline sploh je. Novembra vrla Ashnikko izda prvi album, zDaisy pa raje kot pričakovanja raste skepsa. Ocena: 3 3. GORILLAZ ft. ELTON JOHN & 6LACK - The Pink Phantom

Kako domiselno in s kako fantastično veliko stila se Damon Albarn loteva novih in novih zmag za znamkoGorillaz. Zdi se, da je vsak njegov zadnji poskus tisti najboljši. Okrog The Pink Phantom teh dvomom ni. Uvod je Albarn pretočil s svojega izjemnega edinega solo albumEveryday Robots(2014), nato je pričujoči komad za pol minute odstopil rap zvezdniku 6lacku, pri čemer Američana pošteno zmodifici in obrne, jedro in zaključek pa prepusti najbolj slavnemu piano-možu oziroma baladi s tem legendarnim patosom Eltona Johna samega. Gost se nato razpase in zaključek sicer zelo pametno urezanega songa ne postreže s pričakovanim klimakterijem. Pa vendar uspemo zdržati, mar ne. In ta spot, hahaha. Bolano. Ocena: 4,5 4. BUSTA RHYMES ft. ANDERSON PAAK - Yuuuuu

