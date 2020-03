Ponovna združitev in turneja Genesis

Phil Collins, Tony Banks in Mike Rutherford so v jutranji oddaji Zoe Ball na BBC-jevem Radiu 2 najavili britansko turnejo The Last Domino?, ki bo (zaenkrat) po Veliki Britaniji. Kot so povedali, načrtujejo deset koncertov konec leta, v novembru in decembru.

Na veselje številnih oboževalcev bodo izvajali vse pomembnejše uspešnice in nekatere starejše pesmi, hkrati pa se zavedajo, da so ljudje prišli slišat določene pesmi, ki jih je pač "treba zaigrati". Med njimi bodo zagotovo Mama, That's All, Invisible Touch, Land of Confusion, In Too Deep, I Can't Dance, Jesus He Knows Me, Tonight, Tonight, Tonight, Throwing it all away, No son of mine, Hold on my Heart in številne druge.