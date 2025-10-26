Svetli način
Ponovno srečanje evrovizijcev: Joker Out v družbi Finca in Estonca

Ljubljana, 26. 10. 2025 10.25 | Posodobljeno pred eno minuto

Koncert Tommyja Casha v Ljubljani so obiskali tudi fantje iz zasedbe Joker Out ter finski evrovizijski zvezdnik Käärijä, ki je presenetil občinstvo in stopil na oder. Glasbeniki so v zaodrju koncerta posneli tudi skupno fotografijo, ki so jo Slovenci kasneje delili na svojem profilu na Instagramu.

Skupina Joker Out s pevcema Käärijo in Tommyjem Cashem.
Skupina Joker Out s pevcema Käärijo in Tommyjem Cashem. FOTO: Joker Out

Ljubljanski koncert letošnjega estonskega evrovizijskega predstavnika Tommyja Casha, ki se je podpisal pod uspešnico Espresso Macchiato, je služil več kot le zabavnemu glasbenemu večeru. Omogočil je tudi čisto pravo ponovno srečanje evrovizijcev.

Tam so bili namreč tudi člani slovenske zasedbe Joker Out, ki so Slovenijo na Evroviziji predstavljali pred dvema letoma, in finski evrovizijski zvezdnik Käärijä, ki je z našimi fanti že od leta 2023 zelo dober prijatelj. Glasbeniki so v zaodrju koncerta posneli tudi skupno fotografijo, ki so jo Slovenci kasneje delili na svojem profilu na Instagramu.

In če je Tommy Cash Slovenijo obiskal prvič, pa je Finec Käärijä, ki je na Tommyjevem koncertu tudi stopil na oder, že stari znanec naše dežele. Med drugim se je naučil tudi že nekaj slovenskih besed, zahvaljujoč bratski romanci med njim in našimi fanti pa ima marsikateri Finec doma slovenski slovar. O odnosu z zvestimi finskimi oboževalci so Joker Out spregovorili tudi v našem POPkastu, ki si ga lahko ogledate TUKAJ.

