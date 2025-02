Pop Design: Ključ do 40-letnega uspeha? Brez drog in alkohola!

Pop Design so v 2025 Martin Erjavec, Jani Marinšek, Luka Petrič, Maj Vrhovec in Tone Košmrlj

Martin: Skupina je bila sprva kvartet brez pevca, saj je pel Jani, ki je tudi zapel tudi hit Pusti soncu v srce . Seveda pa v tistem času skupina še ni bila izoblikovana ne glasbeno ne stilsko. Razvoj in usmeritve so se dogajale z nadaljnjo zgodbo skupine, ki je od takrat samo še rasla in se izoblikovala.

Tone: Ja, res smo takrat začeli bolj pop. Vsekakor je veliko odvisno od glavnega vokalista. In takratni član in vokalist Danilo Čampa (z njim smo posneli samo skladbo Čas za sladoled ) ni bil roker, vse ostale pesmi na tej kaseti pa je zapel naš kitarist. Se je pa kasneje s prihodom novih pevcev nekoliko spreminjala tudi zvrst naše glasbe.

Martin: Na to smo zelo ponosni in tudi to je odraz, da je skupina Pop design pustila neizmeren pečat v domači pop glasbi.

Martin: Ni bila bitka egov, temveč bolj izsiljevanje z denarjem. Kot fantje večkrat omenijo, so bili sprejeti na Jugovizijo s skladbo Hasta la vista , ki jo je zapel Rudan in z njimi posnel tudi predstavitveni videospot. Seveda so bile potrebne tudi medijske obveznosti in za en prihod na sarajevsko televizijo je Rudan bojda zahteval tisoč takratnih nemških mark in zgodba se je tako zaključila.

Tone je v skupini že od vsega začetka in pravi, da je ponosen, da se nikoli niso vdali drogam in alkoholu.

Vili Resnik je k vam prišel leta 1990 iz metal vrst, v petih letih ste izdali kar šest albumov, kar je bilo verjetno naše najbolj plodno obdobje, prejeli ste tudi viktorja za naj skupino 1992. Po Slavi vojvodine kranjske in v 90. letih se je zdelo, da je omejitev zgolj nebo, se vam zdi, da ste dobro izkoristili najboljša leta vašega živjenja, koliko je bilo rokenrola?

Tone: Seveda je Vili prinesel v skupino nov zagon. In glede na to, da je prišel iz rokerske skupine, so tudi naše pesmi, vsaj nekatere, začele zveneti bolj rokersko, bolj trdo. Mislim pa, da smo še vedno prav do danes ostali v okvirjih pop glasbe. In takrat smo doživljali prav vse, kar si marsikateri glasbenik želi. Ponosni pa smo na to, da kljub naši popularnosti nikoli nismo zapadli v droge in alkohol. Verjetno je bil to ključ do našega uspeha.

Martin: Tista leta so gotovo najbolj zaznamovala skupino, sicer pa še danes delujemo, ker so naše skladbe dejansko ostale in se poslušale v gospodinjstvih, na zasebnih zabavah in še kje. Danes na naše nastope hodi mladina, ki se takrat še tudi rodila ni in zna vse pesmi na pamet. To nam veliko pomeni in tudi zato se bomo ob naši 40. obletnici delovanja poklonili v Hali Tivoli naši zdajšnji in prejšnji publiki, ki je hodila na naše koncerte z velikim spektaklom, v katerega smo vključili 50-članski simfonični orkester Cantabile.

Spomnite nas na svoj mednarodni poskus, album Dreams (1993), odšli ste pogledat v Ameriko. Bi rekli, da niste imeli strategije, zakaj se ta ideja o mednarodni karieri ni izšla. Nam opišete, kaj se je takrat dogajalo oz. zgodilo?

Tone: Res je, nekaj smo poskušali tudi v Ameriki. Plošča Dreams je angleška različica plošče Ko si na tleh. Vse skupaj smo tudi posneli v studiu Power Station v New Yorku. Toda kaj hitro smo ugotovili, da ne bo nič iz tega. Namreč, če bi karkoli hoteli, bi morali ostati v Ameriki in tam živeti. Za to pa takrat nismo bili pripravljeni ali pa nismo imeli dovolj poguma. Kakorkoli, mislim, da smo se odločili prav.

Martin: Preprosto, da uspeš v tujini se ti mora poklopiti marsikaj, predvsem moraš pa biti oziroma živeti tam. Takrat skupina na to ni bila pripravljena. Za nas, zavedne Slovence, je Amerika doma.

Tone, dejali ste, da je ukvarjanje z glasbo kot pogodba s hudičem, torej so odrski adrenalin in vreščeče oboževalke pod odrom bolj zasvajajoči kot droge in alkohol?

Tone: Res je! Ni droge, ki bi naredila večje ugodje kot ta odrski adrenalin, ko pod odrom tisočglava množica prepeva tvoje pesmi. In vidiš jih pod odrom, kako uživajo. Potem maksimalno na odru uživaš tudi sam.

Martin: Res je, ko si enkrat glasbenik, si glasbenik vse življenje. Oder te zasvoji, predvsem te pa zasvoji odziv publike. To je res nor občutek, kako se ljudje pod odrom odzivajo in to želiš ponovno in zopet ponovno doživeti.