Pop Design s koncertom proslavili 40 let glasbenega delovanja

Člane starega jedra skupine je Tone Košmrlj , združil z novimi silami. Mladi pevec Maj Vrhovec občinstva vsekakor ni razočaral, številne uspešnice, ki jih je skupina ustvarila skozi štiri desetletja, pa so nadgradili z aranžmaji simfoničnega orkestra Cantabile. "Jedro ekipe je bilo od samega začetka jedro ekipe. Ja, vmes je prišlo do menjav. Ampak največ pa pomeni, da smo imeli - in imamo še danes pesmi, ki so jih že takrat vsi poslušali, na pameti pa jih znajo tudi mladi," je povedal ustanovitelj in vodja originalne zasedbe Pop Design Tone Košmrlj.

Skupina Pop Design je svojo pot začela leta 1985. V 40. letih delovanja je pustila neizbrisen pečat in nanizala številne glasbene uspešnice. Številni uspehi, 21 samostojnih albumov, 26 kompilacij, prvi najbolj obiskan open air koncert v v Sloveniji z 20.000 obiskovalci v Sodražici na katerega so prileteli s helikopterjem in tudi z nekaj pretresi znotraj članstva skupine, ki sta jo pred leti zapustila pevca Vili Resnik in Miran Rudan. "Mislim, da jima bo predvsem žal, ko bosta videla, kaj se je dogajalo in kako je bilo. Ob sta bila povabljena, žal sta odklonila, onadva že vesta zakaj. Jaz pa sem že večkrat rekel, da mi peljemo svojo zgodbo naprej in kot lahko vidite nam gre zelo dobro," je Tone na kratko naslovil tudi ugibanja, ali se bosta nekdanja člana skupine Vili Resnik in Miran Rudan pridružila originalni zasedbi ob praznovanju pomembne obletnice in zakaj ne.

Tudi glasbeni kolegi različnih generacij so odraščali ob njihovih uspešnicah - vsak ima svojo najljubšo: "Zatreskan sem vate kot raketa v tvoja gumbka dva odpeta," je kar zapel pevec Tilen Lotrič in dodal, da mu gotovo ni treba pojasnjevati, zakaj mu je ta pesem najljubša. Sašo Lendero najbolj gane njihova Na božično noč: "Petek in svetek, tudi sredi največjega poletja - totalen hit."