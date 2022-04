Pop Design v novi preobleki predstavlja videospot s 'filmsko atmosfero'

In kaj lahko dolgoletni oboževalci skupine pričakujejo od novega člana, ki se je širšemu občinstvu že pred leti predstavil v oddaji Znan obraz ima svoj glas? "Mitja je mlad, energičen, predvsem pa izvrsten vokalist. Ima odličen občutek za publiko in na nastopih jih spravi v res evforično stanje. In to lahko publika pričakuje od Mitje, predvsem pa to pričakujejo tudi oboževalci nasploh od nastopa skupine Pop design," so za naš portal 24ur.com povedali člani skupine, ki v sveži zasedbi izdajajo pesem z naslovom Korak za korakom.

"Že na prvi vaji je izgledalo, kot da igramo skupaj že vrsto let. Mitja se je takoj znašel v vlogi glavnega pevca skupine Pop design in mi smo ga takoj sprejeli za svojega. Imamo neko skupno energijo, ki se na nastopih zelo čuti in skupaj gre eden in edini Pop design naprej uspešno glasbeno pot," so o novem sodelovanju za naš portal še povedali glasbeniki, ki na naši spletni strani za novo pesem premierno predstavljajo tudi videospot.