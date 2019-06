Pop ikona Steve Aoki obiskal Ljubljano

Steve Aoki je dvakratni grammyjevski nominiranec, vplivni glasbeni založnik, producent in podjetnik, dobrodelnež, igralec ter garač, ki v povprečju nastopa več kot 250 dni na leto. V glasbene anale se je vpisal kot mecen kalifornijske hardcore, zadnja leta pa elektronske scene, njegova glasba je podlaga številnih filmov in TV-serij, kot lik se pojavlja tudi v več videoigrah. V studiu se je že zapletel z glasbeniki, kot so Linkin Park, Iggy Azalea, Lil Jon, Blink-182, Rage Against, Fall Out Boy, Will.i.Am, Diplo, LMFAO, Tiesto.

Priljubljeni glasbenik se je ustavil tudi v Ljubljani in večtisočglavo množico dvignil na noge. Glasbeni program so odprli domačini Mobo, valovec Tim Urbanya in Kosta Radman, za prvi vrhunec dneva pa je poskrbel danski mladenič Martin Jensen, ki osvaja z unikatno mešanico tropical housa in poskočnejše elektronike za velike arene. Še preden pa je publika lahko zajela sapo po njegovem nastopu, jo je že v delirij spravila MATTN, ena najbolj vročih didžejk na sceni. Za njo je zgodbo v malo manj razburkane vode popeljal Felix De Laetaka Lost Frequencies, ki v zadnjih letih kraljuje na radiih s hiti, kot so Are You With Me, Reality, Crazy, Melodyin Like I Love You. Za naslednji odmerek evforije je poskrbel Arminov izraelski varovanec Vini Vici, njegovo energično zmes trancea pa so še potencirali izdatni odmerki pirotehnike, konfetov, CO2 topov, laserjev, luči in LED-projekcij. Medtem ko je Avi poskakoval na odru, pa se je za in ob njem že pripravljal vrhunec večera.