Pop zvezda, ki jo bomo za vedno povezovali z letnico 2021, je rojena

Kolektiv Thomasa Marcha nam namenja najbolj celovit opis časa, ki ga preživljamo. Nova domača uspešnica Vse stoji je ironično zasnovana na potovalni house ritmiki.

1. OLIVIA RODRIGO–Drivers License

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nenehne spremembe na vrhu pomembnejših lestvic singlov v letu 2020 so le eden od dokazov, da preteklega leta v prihodnosti ne bomo znali takoj povezati z določeno pop uspešnico. Začetek tega leta obeta drugačen protokol. Trenutno je popevka, ki naj bi najmočneje zaznamovala prihodnje mesece, komaj drugi in prvi uradni poskus ameriške kantavtorice Olivie Rodrigo. 17-letnica je sicer že znana kot igralka v uspešnih serijah na Disneyjevem najstniškem televizijskem kanalu (Bizaardvarkin High School Musical: The Musical: The Series). Zdi pa se, da ni še nikomur povsem jasno, zakaj je njena polbalada Drivers License doživela tako nesluten uspeh. Olivijin glas vsake toliko spomni na vselej malce napeto kanadsko poprockerico Alanis Morissette. Medtem se zdi struktura songa Drivers License kot bolj plaho prepesnjeno povprečje lahko poslušljivih napevov Taylor Swift. Z izjemo spremljajočega zbora in veličastno zapetega vzpona proti refrenu, ki se naposled ne izteče v eksplozijo, kakršne odlikujejo zimzelene powerpop balade, je pričujoči globalni super hit, ki je v orbito slavnih pravkar katapultiral Olivio Rodrigo, dokaj neizrazit. A vendar je v njem takoj čutiti nekaj tolažilnega. Najbrž je njegov največji adut prav to. Ocena: 4 2. JOSHUA BASSETT–Lie Lie Lie

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi Joshua Bassett je najprej igralec, zvezdnik z Disneyjevega televizijskega kanala (in soigralec Olivie Rodrigo v seriji High School Musical), šele nato pevski solist. A ker časa ne gre zapravljati, je tudi Joshua Bassett po novem samostojen glasbeni izvajalec. Lie Lie Lie kot njegov tretji songovski met ni posebej posrečen. Komad je skoraj prisiljen folk pop napev, 'okrancljan' z akustičnim kitarski funky rifom. Celota ne ponudi prave poslušalske potešitve. Ravno nasprotno. Song je začrtan po že prevečkrat uporabljenem kalupu, izveden pa z občutno premalo ambicij. Bassett bi bil, prepričan sem, zelo vesel kreativne pomoči našega Žana Serčiča. Ocena: 2,5 3. VESNA & THOMAS MARCH COLLECTIVE–Vse stoji

Ta potovalni house beat, ki mu je nomenklatura elektronske glasbe namenila oznako space house, je res čudežna ritmična postavka. S to starikavo sonično ali sintesajzersko spremljavo pa sploh. V komadu Vse stoji se dogaja prav to. Vse stoji, a se vseeno uspešno in ravno prav hitro premikamo! Melodija nove uspešnice še vedno skrivnostnega domačega pop krožka Thomas March Collective je presneto sanjava in lahkotna. Prav enak 'štih' je prevzela vodilna vokalistka Vesna Potokar. Balans znotraj komada je na mah ustvarjen- Nadvse posrečen in inteligenten popevkarski opis tega, kar preživljamo tu in zdaj. Ocena: 4 4. JUSTIN BIEBER – Anyone

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Slavni Justin Bieber zbira songe, ki bodo čez kako leto sestavljali njegov novi album. Vsi ti napevi morajo biti zelo namenski. Po tem ko sta bili Bieberjevi zadnji uspešnici Holy in Lonely močno naslonjeni na ekspresijo, značilno za folk, če ne kar za country, je tale Anyone precej drugačna. Slavnemu Kanadčanu malodane zapoveduje nekakšno festivalsko formo. Čeprav je skladba Anyone, še zlasti njen prvi del, sproducirana zelo premeteno, saj ta na začetku zlahka ustvari apetit ali pričakovanje, Justin Bieber z refrenom razočara in pade na nivo že malce utrujenega pevca šlagerjev. Še nekaj takih, pa bo Justin dohitel Erosa (Ramazzottija). Ocena: 2,5