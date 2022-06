Popstars: Bepop, Game Over in Sebastian navdušujejo s skupno pesmijo

Le 10 dni po nepozabnem Popstars vikendu v Ljubljani in Markovcih Sebastian, Game Over in Bepop predstavljajo prvo skupno pesem. Alenka, Ana, Dennis, Mark, Sebastian, Steffanio in Tinkara so kot himno svojega žlahtnega jubileja in poklon poslušalcem, ki jih spremljajo in podpirajo že dvajset let, ustvarili mash-up po zgledu tistih z vrhov svetovnih glasbenih lestvic. V njem so nostalgične elemente, ki zbudijo mladostne spomine, spojili s sodobnimi glasbenimi trendi, se na novo vokalno prepletli ter posneli tudi nekaj novih elementov.

Snemanje singla Bepop x Game Over x Sebastian – 'Popstars United ' se je aprila odvilo v domačem studiu Zvoneta Tomca , ki je pred dvema desetletjema soustvaril tudi vse njihove največje uspešnice. Je bilo pa tokrat vseeno precej drugače. "Občutek je bil, kot bi bili skupaj v studiu pred nekaj tedni, ne pa da je vmes minilo več kot 15 let. Je bilo pa delo lažje, ker zdaj sami bolj vedo, kaj hočejo in kako to doseči. Včasih sem bil jaz dirigent, zdaj je bilo to vse bolj sodelovanje kolegov, dobro se poznamo in delo je teklo hitreje kot včasih," je povedal Zvone.

"Če pogledate na glasbene lestvice, na najvišjih mestih ne manjka pesmi, ki so ne le navdahnjene s hiti iz naše mladosti, ampak so v številnih primerih preprosto sestavljene iz več že znanih skladb in zavite v celofan sodobne produkcije. In to je bila tudi rdeča nit mash-upa Popstars United," pravijo pevci. Iz svojih bogatih opusov bi sicer lahko izbrali tudi kakšno drugo skladbo, a čisto vse po hitrosti, strukturi in tehnični plati niso kompatibilne, 'Reci, da si za', 'Ubila si del mene' in 'Odpelji me' pa so take, da so se lahko ustvarjalci z njimi dobro poigrali in jih povezali v sinhrono celoto z glavo in repom.

Prav posebna zgodba znotraj zgodbe pa je video. Snemanje tega je bil namreč s čustvi in pozitivno energijo nabit koncert v Cvetličarni. Namesto klasične vrnitve na oder, so pevci publiki dvakrat zapored premierno odpeli novo skladbo in jo prosili, da da vse od sebe. "In presenečeni smo bili kako zelo so sodelovali, saj smo snemali ob pol treh zjutraj, ko je bilo za nekaterimi že pet ur žuranja. Res so pripravili odlično kuliso in verjamemo, da se to čuti tudi ob gledanju spota." Glasbeni filmček podpisuje režiser Žiga Gjuro, ki s svojo ekipo Globus Videos medtem že končuje tudi montiranje 25-minutnega dokumentarca Popstars United.