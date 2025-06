Popstars posvojili uspešnico Cela ulica nori

Po tem ko so januarja v Ljubljani navdušili s prvim skupnim šovom po več kot 20 letih in za jesen napovedali še večjega v Mariboru, so Popstars sedaj presenetili s priredbo uspešnice Kingstonov. Sebastian, Power Dancers, New Game Over in Bepop so združili moči v svoji sploh prvi skupni pesmi Cela ulica nori.

"Ker so naši šovi vrtiljak nostalgije, spominov in pozitivnih čustev, ki smo jih doživljali ob prelomu tisočletja, smo razmišljali, katere slovenske pesmi so zaznamovale tisti čas na radijih ter plesiščih in jih ljudje še vedno radi pojejo. Čisto na vrhu tega spiska je bil hit skupine Kingston, s katerim so osvojili drugo od treh zmag na festivalu Melodij morja in sonca. Za povrh je ob Daretu Kauriču, ki je napisal besedilo, avtor glasbe naš 'hišni' producent Zvone Tomac. Z Natko sta 'shodila' prav ob tisti zmagi Kingstonov na MMS-u, takrat 17-letni Mark pa je plesal v spremljajočem videu. Težko bi izbrali primernejšo pesem. Pravzaprav se zdi, kot da je ta pesem izbrala nas," so pojasnili odločitev za svoj diskografski prvenec.