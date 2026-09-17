PopX predstavljajo singel o dnevu, ki bi ga lahko samo narisal

PopX kot uigran koncertni bend že skoraj desetletje nastopa na zasebnih dogodkih in koncertnih odrih. Tam so zgradili edinstveno medsebojno povezanost in energijo, ki danes določata njihov nastop, a so začutili, da želijo ustvarjati tudi svojo glasbo in pripovedovati lastne zgodbe. Ob vstopu na avtorsko pot so prevzeli ime PopX, Risal dan pa je po skladbah ONA in Vredno je živet njihov tretji avtorski singel.
Začetna ideja za pesem ni nastala ob velikem življenjskem preobratu, temveč ob preprostem občutku, da se je vse za trenutek postavilo na pravo mesto. "Dan je bil tako lep, kot bi ga lahko samo narisal," je povedal avtor glasbe in klaviaturist zasedba Aljaž Bernik.
Iz te misli se je razvila skladba o trenutku, ko nekdo nepričakovano vstopi v naš svet. Pogled, premik ali dotik povedo dovolj, protagonistka pa jasno in samozavestno pokaže, česa si želi.
Besedilo je bilo sprva napisano iz moške perspektive, nato pa sta ga Bernik in Peter Vode preoblikovala za ženski vokal. Z Aljo Krušič, zmagovalko tretje sezone oddaje Slovenija ima talent, je zgodba dobila odločnejši značaj.
Skupino je vodila jasna želja: ustvariti pesem, ki ne bo živela samo na radijskih valovih, ampak predvsem pred koncertnim odrom. "Želeli smo si pesem, ob kateri se lahko ljudje res znorijo. Da ima tisto energijo, ko se začne refren in ni več pomembno, kdo stoji zraven tebe, ampak samo še uživaš v trenutku," je dejala pevka.
Videospot v katerem je zgodba skupina sama
Videospot je režiral Perica Rai, s katerim je PopX sodeloval že pri singlu ONA. Tokrat so se zavestno odpovedali igralcem, plesalcem in vzporedni filmski zgodbi. V videospotu nastopajo samo člani skupine. V ospredju so njihova povezanost, odrska energija in izvedba. Baletna in kinodvorana povezujeta gibanje in vizualno pripoved, dodatne zgodbe pa ni, kajti zgodba je skupina sama.
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