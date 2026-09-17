PopX predstavljajo singel o dnevu, ki bi ga lahko samo narisal

PopX kot uigran koncertni bend že skoraj desetletje nastopa na zasebnih dogodkih in koncertnih odrih. Tam so zgradili edinstveno medsebojno povezanost in energijo, ki danes določata njihov nastop, a so začutili, da želijo ustvarjati tudi svojo glasbo in pripovedovati lastne zgodbe. Ob vstopu na avtorsko pot so prevzeli ime PopX, Risal dan pa je po skladbah ONA in Vredno je živet njihov tretji avtorski singel.

Začetna ideja za pesem ni nastala ob velikem življenjskem preobratu, temveč ob preprostem občutku, da se je vse za trenutek postavilo na pravo mesto. "Dan je bil tako lep, kot bi ga lahko samo narisal," je povedal avtor glasbe in klaviaturist zasedba Aljaž Bernik.

Iz te misli se je razvila skladba o trenutku, ko nekdo nepričakovano vstopi v naš svet. Pogled, premik ali dotik povedo dovolj, protagonistka pa jasno in samozavestno pokaže, česa si želi.

Besedilo je bilo sprva napisano iz moške perspektive, nato pa sta ga Bernik in Peter Vode preoblikovala za ženski vokal. Z Aljo Krušič, zmagovalko tretje sezone oddaje Slovenija ima talent, je zgodba dobila odločnejši značaj.