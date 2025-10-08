Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

PopX predstavljajo skladbo o strastnih odnosih in življenjski iskri

Ljubljana, 08. 10. 2025 18.17 | Posodobljeno pred 15 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Skupina PopX predstavlja pesem Vredno je živet, s katero nadaljuje začrtano pot – je polna strastnega naboja, močna in hkrati nežna ter znova dokazuje, da zna skupina ujeti intenzivnost odnosov in jo preliti v glasbo, ki poslušalca nagovori na osebni ravni. Skladba se dotika vsakega poslušalca drugače, pravi peterica.

Pesem Vredno je živet skupine PopX se je rodila ob enem izmed jesenskih večerov ob reki Kolpi, ko so se člani skupine in prijatelji ustavili, globoko vdihnili naravo in v tišini dovolili, da glasba pride sama. V soju jesenskega neba, s šumenjem reke in občutkom, da je v trenutku in prostoru prava energija, so se rodile melodije in besede, ki govorijo o strastnih nočeh, pa tudi o dolgoročnih odnosih – o zgodbah, ki v enem samem večeru zmorejo vse ali pa trajajo skozi dolge dni ter premagujejo ovire.

Skupina PopX predstavlja pesem Vredno je živet.
Skupina PopX predstavlja pesem Vredno je živet. FOTO: Arhiv izvajalca

Vredno je živet se dotika vsakega poslušalca drugače. Nekdo bo v njej prepoznal spomin na eno samo, posebno noč, polno strasti in energije. Drugemu bo pesem odprla občutek dolgega odnosa, ki nosi v sebi tako tišine kot eksplozije čustev. Prav v tej univerzalnosti je njena moč – da vsak, ki jo posluša, začuti, da so trenutki, ki nas preplavijo z življenjem, tisti, zaradi katerih je res vredno živeti.

Glavna vokalistka Alja Krušič o pesmi pravi: "Ko sem prvič začutila melodijo in besedilo, sem vedela, da moram v pesem dodati tudi del sebe. Prispevala sem nekaj detajlov k besedilu in melodiji, da je postala še bolj moja. In ko jo pojem, jo živim – to je pesem, ki te v trenutku posrka vase."

Od intimnosti sobe do prostrane jase

Videospot, ki ga je režirala mlada ustvarjalka Vita Orehek, nosi posebno vizualno zgodbo. Začne se v intimnem prostoru sobe, nato pa se razširi na neskončno jaso, kjer narava postane prizorišče čustev. Ta prehod simbolizira, kako se odnos – bodisi ena strastna noč ali dolga pot dveh – razpira, presega meje intime in postaja nekaj večjega, univerzalnega.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
popx skupina singel ona
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306