PopX predstavljajo skladbo o strastnih odnosih in življenjski iskri

Skupina PopX predstavlja pesem Vredno je živet, s katero nadaljuje začrtano pot – je polna strastnega naboja, močna in hkrati nežna ter znova dokazuje, da zna skupina ujeti intenzivnost odnosov in jo preliti v glasbo, ki poslušalca nagovori na osebni ravni. Skladba se dotika vsakega poslušalca drugače, pravi peterica.

Pesem Vredno je živet skupine PopX se je rodila ob enem izmed jesenskih večerov ob reki Kolpi, ko so se člani skupine in prijatelji ustavili, globoko vdihnili naravo in v tišini dovolili, da glasba pride sama. V soju jesenskega neba, s šumenjem reke in občutkom, da je v trenutku in prostoru prava energija, so se rodile melodije in besede, ki govorijo o strastnih nočeh, pa tudi o dolgoročnih odnosih – o zgodbah, ki v enem samem večeru zmorejo vse ali pa trajajo skozi dolge dni ter premagujejo ovire.

Skupina PopX predstavlja pesem Vredno je živet. FOTO: Arhiv izvajalca

Vredno je živet se dotika vsakega poslušalca drugače. Nekdo bo v njej prepoznal spomin na eno samo, posebno noč, polno strasti in energije. Drugemu bo pesem odprla občutek dolgega odnosa, ki nosi v sebi tako tišine kot eksplozije čustev. Prav v tej univerzalnosti je njena moč – da vsak, ki jo posluša, začuti, da so trenutki, ki nas preplavijo z življenjem, tisti, zaradi katerih je res vredno živeti.

Glavna vokalistka Alja Krušič o pesmi pravi: "Ko sem prvič začutila melodijo in besedilo, sem vedela, da moram v pesem dodati tudi del sebe. Prispevala sem nekaj detajlov k besedilu in melodiji, da je postala še bolj moja. In ko jo pojem, jo živim – to je pesem, ki te v trenutku posrka vase."

Od intimnosti sobe do prostrane jase

Videospot, ki ga je režirala mlada ustvarjalka Vita Orehek, nosi posebno vizualno zgodbo. Začne se v intimnem prostoru sobe, nato pa se razširi na neskončno jaso, kjer narava postane prizorišče čustev. Ta prehod simbolizira, kako se odnos – bodisi ena strastna noč ali dolga pot dveh – razpira, presega meje intime in postaja nekaj večjega, univerzalnega.