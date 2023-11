Poskočni o pesmi Kdo je kriv: Idejo za naslov je dal picopek

Poskočni predstavljajo novo pesem, ki je tokrat v nekoliko drugačnih ritmih, kot smo jih vajeni pri njih. "Imamo privilegij, da glasbo ustvarjamo sami. Glasbeniki pa glasbo ustvarjamo iz sebe, iz svojih čustev in enostavno smo začutili to melodijo kot batchato. Ne gledamo na stil ustvarjanja, ampak zgolj na kvaliteto. V končni fazi tudi na naših nastopih igramo različne glasbene zvrsti," je o njihovi prvi latino pesmi povedal Lovro Sadek .

Nova pesem nosi naslov Kdo je kriv? , fantje pa so tokrat pri pesmi sodelovali z enim najbolj prepoznavnih slovenskih tekstopiscev Rokom Lunačkom . "Na eni izmed vaj v našem glasbenem studiu smo Martin, Nejc in Lovro imeli tri različne demo posnetke. Včasih se enostavno zadeve "poklopijo" kot radi rečemo. Svoje je z besedilom dodal še Rok Lunaček, ki ga izjemno cenimo, ker gre v prvi vrsti za velikega človeka, ki nas razume in stoji za nami," je razkril Lovro.

Nove pesmi pa seveda ni brez videospota in fantje so se tokrat prelevili v latino zapeljivce. "Čeprav smo pubeci že osvojili svoje izbranke, je vsako snemanje super izkušnja, sploh imaš dobro kemijo z ekipo, ki je s tabo. Nam je uspelo, kar upam, da se opazi tudi na videospotu," je povedal član Poskočnih in zaupal zanimivo anekdoto iz snemanja. "Snemali smo v eni od ljubljanskih restavracij, celo noč, do zgodnjih jutranjih ur. Je pa zanimivo, da smo z Rokom pesmi najprej določili drug naslov, nato pa je picopek v restavraciji skozi snemanje vse čas spraševal, pa kdo je kriv, kot se prične pesem. Nato je obveljal njegov predlog," je razkril in se za konec pošalil: "Moramo še vprašati, koliko smo dolžni."