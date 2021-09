Poskočni Dejan držal obljubo in novo pesem namenil najmlajšim

Dejan Krajnc je tokrat pripravil nekaj novega za naše najmlajše. Izdal je nov videospot za pesem Krokodili , v katerem so glavne zvezde otroci. "Ime Poskočni Dejan so mi nadeli prav naši najmlajši in zato bo Poskočni Dejan zanje ustvarjal še naprej. Po hitih Adijo Madam in Pika Poka bomo sedaj rajali tudi na Krokodile. Otroci so definitivno najbolj iskrena publika in njihov svet je tako nepokvarjen. Z njimi mi je vedno lepo. Zato pa je tu čisto nova pesem z naslovom Krokodili, ki ima zelo poučno zgodbo, govori o hrani in pijači ter tem, kako lahko nezdrave obroke zamenjamo s tistimi zdravimi. Kot sem rekel, pripravljam cel otroški album in prav vsaka pesem na njem bo imela zelo poučno tematiko," je ob izidu nove pesmi povedal energični Dejan.

Dejan pa s pesmijo Krokodili napoveduje svoj prvi otroški album, ki bo poln poučnih vsebin. Pod melodijo in besedilo se je podpisal Dejanov dobri prijatelj Rok Lunaček , celoten audioposnetek pa je nastal v studiu Zibelnik, pod taktirko Aleša Zibelnika. Videospot je posnela produkcija In:spire pod režijsko taktirko Matica Trepelja , za koreografijo pa je poskrbela Katja Lipej, glavni plesalci v videospotu pa so otroci iz Kreativnega kampa.

"Na snemanju je bilo res zelo, zelo zabavno in energično. Otroci, ki so že pravi profesionalni plesalci iz Kreativnega kampa, so svoje delo opravili z odliko. Največkrat smo morali kakšen kadar ponavljati prav zaradi mene, ker sem pozabil plesno koreografijo. Najboljši del snemanja pa je definitivno bil čas kosila, ko smo vsi skupaj pojedli velik lonec špagetov in omake bolognese," iskreno pove Dejan, ki priznava, da si tudi sam želi družine.

"Prav otroci so tisti, ki bodo čez nekaj let naša prihodnost. Zdi se mi pomembno, da že od majhnih nog rastejo s slovensko glasbo in jo nosijo v srcu tudi, ko enkrat odrastejo. Mogoče bi na tem mestu omenil, da si tudi sam želim družine – definitivno se bom poročil in imel dva otroka. Aja, tudi imena že imam izbrana, ampak zaenkrat naj to ostane skrivnost."

Seveda pa to ne pomeni, da zasedba Dejan Dogaja Band ne bo razveseljevala tudi starejših: "Že oktobra prihaja nov plesni komad, na katerega boste žurali do zgodnjih jutranjih ur. Pripravite se, vse to je šele ogrevanje (nasmeh)."