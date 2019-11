Poskočni in Derenda spot posneli v dveh državah

Poskočni so tokrat k sodelovanju povabili slovensko pevko Nušo Derenda, s katero so ustvarili nov duet z naslovom "Beli oblaki, bele snežinke". Čeprav še ne diši po božičnih in novoletnih praznikih, pa je omenjena pesem kot nalašč za to obdobje.

Poskočni Dejan, Joži, Lovro, Martin in Nejc so tokrat moči združili z Nušo Derenda. FOTO: Blaž Sluga

Poskočniin Nuša Derenda so združili moči v novi božično-novoletni skladbi Beli oblaki, bele snežinke. Čeprav še ne diši po praznikih, je omenjen duet kot nalašč napisan prav za to obdobje, ko smo v pričakovanju snega in hladnejših dni. Ob tej priložnosti so člani zasedbe Poskočni in Nuša posneli tudi prazničen in romantičen videospot, ki se je snemal kar na štirih lokacijah in v dveh državah. Težko je bilo namreč sredi oktobra pri 20 stopinjah Celzija najti ustrezen kotiček, kjer bi vsaj malo dišalo po belih snežinkah, ki jih opeva pesem. Zato se je morala celotna snemalna ekipa odpraviti v sosednjo avstrijsko Koroško, natančneje tik pod vrh Mölltala na višino nad 3000 metrov, kjer so našli snega ravno dovolj.

Poskočni in Nuša skupaj z avtorjem skladbe in besedila Rokom Lunačkom verjamejo, da pišejo novo zgodbo v zakladnici božično-novoletnih pesmi, za kar so jim 'na pomoč' pri snemanju prišli nasproti tudi drugi prepoznani slovenski obrazi. Na slavnostno večerjo so bili med drugimi povabljeni Jan Plestenjak,Jože Potrebuješ,Rok Lunaček, Alyain številni drugi. Skupaj so tako pričakali "polnoč", ko so odprli penino in proslavili vstop v novo leto.

Nuša Derenda in Dejan Krajnc FOTO: Blaž Sluga

Videoprodukcijo so Poskočni zaupali mladi in zagnani ekipi Globus records. Avtor skladbe Rok Lunaček je povedal: "Četudi vem, da obča ljubezen ni datumsko pogojena, sem vesel, da bodo Poskočni in Nuša v tem zimskem času slednjo razdelili ljudem in jih z njo objeli." Več utrinkov s snemanja si poglejte v priloženi fotogaleriji: