Poskočni in Kingstoni združili moči: predstavljajo pesem Zafrkavam se

"Ko pa smo slišali glasbeno podlago za pesem Zafrkavam se, ki sta jo za nas skupaj spisala Zvone Tomac in Dare Kavrič , pa smo rekli - to je to!" pravijo člani zasedbe Poskočni . "Seveda smo ob tej priložnosti posneli tudi videospot, za katerega smo si izbrali malce nenavadno lokacijo praznega bazena v Mariboru, ki je bil v obnovi. To je bila odlična priložnost, da skupaj dokažemo, da smo resnično nepoboljšljivi žurerji in vedno iskalci nekaj novega."

Kingstonom in Poskočnim so na snemanju družbo delala tudi dekleta plesne šole Natke Geržina, ki so popestrile videospot. Videoprodukcijo so tokrat zaupali izkušeni ekipi Neo Visuals, s katerimi so že sodelovali pri projektu Hulapalu. Razširjena profesionalna ekipa je soustvarila nenavaden videospot, pri katerem je odlično sovpadala svežina glasbene podlage skupaj z ambientom in efekti luči. Dejan, Joži, Lovro,Martin in Nejc se vselej potrudijo, da je vsak izdelek maksimalno dobro narejen.