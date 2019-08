Poskočni in Tilen Lotrič združili moči

Celodnevno snemanje v salonih dvorca, viteški dvorani ter na grajskem dvorišču je pospremila številna snemalna ekipa, ki so dvorec pričarali v povsem novi pravljični luči. Tudi zgodba v skladbi nakazuje na pravljičnost in večno aktualno ljubezensko tematiko, ko se fant sprašuje o svoji neizpolnjeni ljubezni. Prav gotovo se lahko vsak najde v zgodbi: "Skladba govori o ljubezni, o razhodu dveh oseb v mlajših letih in obžalovanju tega v zrelejših letih. Govori o malenkostih, ki jih kot zaljubljenca prej nista znala dovolj ceniti," pesem na kratko opiše Lotrič.

Dejan, Joži, Lovro, Martin in Nejc , člani skupine Poskočni , predstavljajo čutno balado Upam, da si srečna,pri kateri je v ospredjuodličen vokalni duet Martina Juharta in Tilna Lotriča .

Pod glasbo in besedilo se podpisuje Nino Ošlak, kot soavtor besedila je sodeloval tudi Igor Pirkovič, za glasbeno produkcijo pa sta poskrbela Nino Ošlak in Franci Zabukovec.

"Kot avtor sem vedno presrečen, ko s pesmijo v srce zadanem izvajalca. Redko se zgodijo tako lepe in srčne pesmi, kot je ta, zato sem vesel, da so svojo piko na i dodali tudi izvrstni glasbeniki. Sodelovanja s Poskočnimi in Tilnom so vedno zabavna in veselim se vseh bodočih skupnih projektov," o sodelovanju pove Nino.

Produkcijo spota so Poskočni znova zaupali mladi in zagnani ekipi Globus records, ki je pričarala romantiko in pravljičnost: "V spotu se dogaja prava drama med dvema ljubezenskima paroma. Do kakšnih zapletov v zgodbi pride, pa si boste morali ogledati sam videospot," še dodajaMartin Juhart.

Za pomoč pri izvedbi videospota se člani zasedbe Poskočni iskreno zahvaljujejo vsem nastopajočim, med katerimi so tudi plesalka Martina Plohl(Zvezde plešejo) in Eva Cehtlter Simon Blažević (Mister Slovenije 2019).