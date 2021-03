Poskočni iščejo pevca: Odnos z Dejanom se je skrhal

Po tem, ko je bil Dejan Krajnc skoraj desetletje prepoznavni obraz in glas zasedbe Poskočni, so se preostali glasbeniki priljubljene skupine odločili, da k sodelovanju povabijo novega člana. Štiriperesna deteljica je tako sklenila, da odličnega vokalista poišče s pomočjo avdicije, ki se je že izjemno veselijo.

Poskočni pravijo, da so v leto 2021 vstopili povezani kot še nikoli: "Polni energije in delovne vneme smo pripravljeni na nove izzive."Po njihovem mnenju jeglasbena skupina pojem, ki združuje mnogo stvari – ljubezen do glasbe, druženje, prilagajanje in medsebojno zaupanje. Mnogo izmed teh stvari se je po njihovih besedah med njimi in Dejanom Krajncem v zadnjem obdobju pričelo krhati.

icon-expand Poskočni komaj čakajo, da spoznajo novega člana zasedbe. FOTO: osebni arhiv izvajalca

"Naše poti z Dejanom so se zato razšle. Tako je Dejan danes bivši član skupine Poskočni. Ob tej priložnosti se mu zahvaljujemo za vse, kar je v preteklih osmih letih naše skupne zgodbe storil za Poskočne in mu na njegovi novi poti želimo le najboljše," so dejali člani skupine, ki so svoj pogled že usmerili v prihodnost.

"Ker smo Poskočni v vseh enajstih letih delovanja doživeli toliko lepih stvari–polne dvorane, nasmejane množice, sodelovali smo z najboljšimi in delovali na najvišjem nivoju, bomo vsako naslednjo potezo naredili tako, kot si zaslužimo–najboljše," so povedali in opisali svoje cilje za prihodnost: "Cilj Poskočnih je delati iskreno in kakovostno slovensko glasbo, tako zabavno, kot smo jo ustvarjali v zadnjih letih in narodno-zabavno, kjer so naše korenine."

icon-expand Poskočni kot četverica. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Po razhodu s Krajncem so se odločili, da bodo na avdiciji poiskali odličnega vokalista, ki bo pripravljen zgodbo Poskočnih peljati naprej, skupaj z njimi: "Avdicija poteka do 12. marca 2021, spremljate pa jo lahko preko naših družbenih kanalov,"vabijo glasbeniki.

Lovro, Martin, Nejc inJožiso z navdušenjem so dodali še, da zares komaj čakajo, da zvesti publiki predstavijo novega pevca!