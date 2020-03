Poskočni muzikanti: Narodno-zabavno glasbo je treba vrniti v zlate čase

Pet fantov: Dejan, Lovro, Jože, Martin in Nejc. Ena skupina: Poskočni muzikanti. Nasmejani fantje, ki se vsak dan posebej zahvaljujejo usodi, da lahko delajo, kar ljubijo in da ljubijo, kar delajo. Glasba je ves njihov svet in na leto imajo tudi več kot 120 nastopov, kar je en nastop na približno tri dni. Energija iz fantov kar puhti in jasno je, zakaj so si nadeli ime 'Poskočni', saj to tudi so.

Poskočni muzikantiso skupaj že deseto leto in okroglo število svečk na torti bodo letos tudi praznovali. Za njimi je prvo desetletje, desetletje, v katerem so postali, kar so. Prvi dve leti so se fantje predstavljali kot Akordia kvintet, šele kasneje so si nadeli ime Poskočni muzikanti, vmes celo samo Poskočni. "Ni važno, ali si Jožica ali Zvonko ali Kristina, važno je da si dober človek. Enako velja v glasbi: ni važno, kako se ti reče, važno je, kako igraš," pravi Dejan.

Začnimo na začetku. Letos praznujete 10 let. Kako se spominjate začetkov? Lovro: Lepo se je spominjati začetkov. Ni bilo lahko, veliko je bilo odrekanja, veliko je bilo dela, tudi malo sreče je potrebno, da prideš potem nekako prideš v ospredje. Vedno se je lepo vračati tja nazaj, ampak zelo poredko, veliko delamo in veliko igramo, mislimo na jutri in seveda na Kraljico veselico. Kot sem rekel, spomini so vsekakor čudoviti. Kako boste obeležili 10 let? Lovro: Imamo načrte, kaj več bo znanega proti poletju, bomo pa kar pošteno praznovali. V jeseni bo malo več časa in takrat bomo to izkoristili in dobro praznovali.

Poskočni muzikanti letos praznujejo 10. obletnico. FOTO: Miro Majcen

Najlepši spomin na začetke? Lovro: Mislim, da je to vsekakor veliko število nasmejanih obrazov, ki smo jih videli na nastopih in vsekakor tudi to, da smo našo glasbo širili izven naših meja – najdlje tudi do Avstralije. Ko vidiš, kaj ta glasba pomeni ljudem doma in Slovencem po svetu, vidiš, kako bogata je naša zapuščina, naša dediščina. K temu stremiš naprej in te vleče kot magnet, da bi širili slovensko narodno-zabavno glasbo še naprej. Glasbeniki skupaj preživite veliko časa. Predstavljam si, da so bili tudi težki časi, trenutki … Lovro: To je podobno kot v kateremkoli razmerju, naj bo ljubezenski, prijateljski, poslovni … Pridejo vzponi in padci. Glasbeniki pa se iz manjših kriz največ naučimo. Največ za nas kot za band pa je, da iz malo manj prijetnih trenutkov pridemo še močnejši in tudi to je ena takšna stvar, ki se jo radi spominjamo. Kako bi opisali člane skupine? Kdo je veseljak, kdo žurer, kdo ima trezno glavo, kdo je priljubljen pri dekletih? Dejan: Gremo kar po vrsti. Naš Joži je definicija flegmatika. Naš Nejc je najraje nekje v ozadju, ampak, če ne bi bilo njega, naš nastop ne bi bil tak, kot je. Nejc poskrbi, da je nastop popoln in da vse 'klapa'. On pove, kdaj se jé, kdaj se počiva, kdaj se igra, kdaj se postavlja ozvočenje. Lovro je človek, ki največ časa posveti razmisleku. Če ne bo danes, bo pa čez en teden, ampak bo takrat točno tako, kot mora biti, premišljeno in počasi. Lovro:Martin je človek, ki ima definitivno vsaj 300 odstotkov več glasbenega znanja od vseh nas drugih. Vsi smo dobro izšolani glasbeniki, ampak to, kar ima Martin v glavi, kapo dol. Dejan pa je največji žurer, toliko energije kot da on na odru, je nekaj neverjetnega. Tudi če nastop traja šest ur je Dejan vedno tam z energijo. Pet poskočnih fantov tvorimo celoto. Za katero vašo pesem bi rekli, da vas kot skupino najbolj opisuje? Lovro: Imamo veliko ljubezenskih, ki jih je večino napisal naš Martin, ampak imamo pa kakšno prijateljsko. Glasbeniki smo tako, da tvorimo posel, po drugi strani pa postaneš družina in morda je prav pesem Tapravi prijatelj najbolj primerna v tem primeru. Pesem govori o tem, kaj pomeni pravi prijatelj. V desetih letih smo bili Poskočni skupaj tudi tri tedne brez prekinitve. Bile so krize, ampak še zdaj sem včasih presenečen, kako smo zdržali in kako ni bilo niti enega konflikta. Dejan:Med novejšimi pesmimi pa je primerna tista, ki smo jo posneli z Manco Špik, ki pravi: 'Prijatelj, daj ustavi se in hiti počasi, imejte se lepo, imejte se radi.'

Šele dve leti po delovanju ste ime Acordia kvintet spremenili v Poskočni muzikanti. Zakaj? Lovro: Ko iz enega garažnega banda nastanejo malo bolj resne ideje, se to zgodi. Tudi pri samem iskanju imena, nismo imeli idej, ko smo imeli 15 ali 16 let. Se pa dobro spomnim, da smo imeli vaje in piknik ter da je vsak od nas prinesel tri ali štiri predloge. Na enem od listkov je bilo tudi to ime, Poskočni muzikanti, in to ime je ostalo. Po eni strani je banalna zadeva, na koncu pa se je ime zelo dobro prijelo in na tem imenu tudi gradimo nastope – da od sebe damo energijo, ki jo ljudje pričakujejo. In, če prav vem, ste Poskočni muzikanti, vmes besedo 'muzikanti' opustili, zdaj ste jo spet dodali ... Kaj se dogaja, kakšno je vaše ime? Lovro: To je zanimiva stvar. Bolj kot ne, smo Poskočni muzikanti res od začetka, ampak vedno smo imeli malo probleme ali smo Poskočni 'muzikantje' ali mogoče kdaj Veseli muzikantje. Ljudje malo zamenjajo, ker je imen na narodno-zabavni sceni ogromno in potem smo rekli, zakaj ne bi začeli uporabljati samo Poskočni, ker nas ljudje tudi tako poznajo. Tudi ljudje rečejo 'Gremo na Poskočne!', lažje se izgovori, krajše je. Dejan: Mogoče je bil problem kasneje, ko smo začeli preigravati bolj zabavno glasbo in že več kot leto dni izdajamo pop glasbo in v zadnjem času igramo veliko maturantskih plesov. Tu je včasih nastal problem, češ da znamo igrati samo narodno-zabavno glasbo, ker smo muzikantje. To ni res, lahko se pohvalimo, da imamo na leto 20 maturantskih plesov, kjer igramo vse od A do Ž, imamo svojo zabavno glasbo. Ni važno, ali si Jožica ali Zvonko ali Kristina, važno je da si dober človek. Enako velja v glasbi: ni važno, kako se ti reče, važno je, kako igraš.

