Glasba

'Poskrbela bom, da Izrael na Evroviziji ne zmaga'

Stockholm, 12. 03. 2026 14.03 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Švedsko bo na Evroviziji zastopala Felicia.

Zdi se, da bo tudi letošnja Evrovizija vse, samo mirna ne. Že dva meseca pred tekmovanjem je z jasnim stališčem proti sodelovanju Izraela prah dvignila švedska predstavnica Felicia. V zgodbo so se vpletli tako švedska in izraelska javna radiotelevizija kot tudi Evropska radiodifuzna zveza in celo direktor Evrovizije Martin Green.

Vselej favorizirano Švedsko bo na letošnji Evroviziji z udarno pesmijo My System zastopala pevka Felicia, ki pa je že dva meseca pred tekmovanjem pošteno razburkala evrovizijske vode. Medijem je namreč po zmagi na švedskem nacionalnem izboru Melodifestivalen dejala: "Menim, da ni dobra ideja, da Izrael sodeluje (na Evroviziji, op. a.). Poskrbela bom, da ne zmagajo. Menim, da ne bi smeli biti tam (na Evroviziji, op. a.). To je vse. Veliko ubijanja se dogaja, zato menim, da ni prav."

Švedsko bo na Evroviziji zastopala Felicia.
Švedsko bo na Evroviziji zastopala Felicia.
FOTO: AP

Izraelska javna radiotelevizija KAN je besede pevke močno obsodila: "Izraelska javna radiotelevizija si prizadeva, da bi tekmovanje za pesem Evrovizije ostalo zunaj vsakršne politične razprave, in se osredotoča izključno na glasbo," so bili jasni. Tuji mediji prav tako poročajo, da naj bi KAN vložil uradno pritožbo pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) proti švedski predstavnici.

V zgodbo se je vpletla tudi EBU in sporočila, da je bila v stiku s švedsko javno radiotelevizijo SVT in Felicio, da bi ponovila pravila tekmovanja za pesem Evrovizije. Spomnimo, čeprav udeleženci ohranijo pravico do svobode govora zunaj tekmovanja, jih v kontekstu njihovega nastopa in uradnih dejavnosti, povezanih z dogodkom, zavezujejo pravila. Udeleženci se lahko svobodno izražajo v osebnem imenu, vendar se morajo izogibati povezovanju političnih stališč s svojo udeležbo na Evroviziji. To pomeni, da "ne smejo instrumentalizirati tekmovanja in povzročati polemik, s čimer bi preusmerili pozornost stran od namena dogodka, ki je praznovanje glasbe in spodbujanje enotnosti."

Izrael kljub deljenim mnenjem ostaja del Evrovizije.
Izrael kljub deljenim mnenjem ostaja del Evrovizije.
FOTO: Profimedia

SVT je sporočila, da so se s Felicio o dogodku pogovorili, z javnostjo pa so delili naslednjo izjavo: "Švedski umetniki, ki tekmujejo na Evroviziji, imajo pravico izraziti svoje mnenje, tako kot vsi na Švedskem. Felicia je bila seznanjena s pravili in smernicami EBU. Zadevo zdaj obravnava njena ekipa."

Strasti je skušal pomiriti tudi direktor Evrovizije Martin Green: "V stiku smo bili s SVT, da bi zagotovili, da je bila njihova predstavnica jasno opomnjena na pravila in odgovornosti, ki veljajo. Nadaljevali bomo dialog z vsemi vpletenimi, da bi zagotovili spoštovanje pravil in zaščitili integriteto in nevtralnost dogodka."

