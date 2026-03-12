'Poskrbela bom, da Izrael na Evroviziji ne zmaga'

Vselej favorizirano Švedsko bo na letošnji Evroviziji z udarno pesmijo My System zastopala pevka Felicia , ki pa je že dva meseca pred tekmovanjem pošteno razburkala evrovizijske vode. Medijem je namreč po zmagi na švedskem nacionalnem izboru Melodifestivalen dejala: "Menim, da ni dobra ideja, da Izrael sodeluje (na Evroviziji, op. a.). Poskrbela bom, da ne zmagajo. Menim, da ne bi smeli biti tam (na Evroviziji, op. a.). To je vse. Veliko ubijanja se dogaja, zato menim, da ni prav."

Izraelska javna radiotelevizija KAN je besede pevke močno obsodila: "Izraelska javna radiotelevizija si prizadeva, da bi tekmovanje za pesem Evrovizije ostalo zunaj vsakršne politične razprave, in se osredotoča izključno na glasbo," so bili jasni. Tuji mediji prav tako poročajo, da naj bi KAN vložil uradno pritožbo pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) proti švedski predstavnici.

V zgodbo se je vpletla tudi EBU in sporočila, da je bila v stiku s švedsko javno radiotelevizijo SVT in Felicio, da bi ponovila pravila tekmovanja za pesem Evrovizije. Spomnimo, čeprav udeleženci ohranijo pravico do svobode govora zunaj tekmovanja, jih v kontekstu njihovega nastopa in uradnih dejavnosti, povezanih z dogodkom, zavezujejo pravila. Udeleženci se lahko svobodno izražajo v osebnem imenu, vendar se morajo izogibati povezovanju političnih stališč s svojo udeležbo na Evroviziji. To pomeni, da "ne smejo instrumentalizirati tekmovanja in povzročati polemik, s čimer bi preusmerili pozornost stran od namena dogodka, ki je praznovanje glasbe in spodbujanje enotnosti."