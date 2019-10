Desetletje obstoja bodo proslavili z novim albumom in nepozabno zabavo

Balkan Boys niso navadna 'Balkan' skupina. Letos obeležujejo deset let obstoja, s svojim dosedanjim ustvarjanjem pa so premaknili meje na področju združevanja balkanskih ritmov z ritmi s celega sveta. Razsežnost njihovega ustvarjanja bo vidna na dan njihovega koncerta in praznovanja 10. obletnice.

Balkan Boys niso navadna 'Balkan' skupina. S svojim ustvarjanjem kažejo, kako kompleksna in hkrati lahka ter čustvena in obenem zabavna je lahko balkanska glasba. Ustvarjene melodije mešajo z rumbo, skajem, gypsy-jem, swingom, reggaejem – gre torej za 'zvok Balkana v ritmih sveta'. Skupina letos obeležuje desetletje obstoja. Fantje so toliko let preživeli na odrih, s katerih so s svojim unikatnim zvokom in energičnimi nastopi navduševali številne množice. Širina njihovega ustvarjanja bo slišna tudi na novem, tretjem albumu, ki bo izšel na dan koncerta in praznovanja obletnice, to bo v sredo, 16. oktobra.

Skladba Gipsyland je nastala z mislijo na kraj, kjer se glasba in zabava nikoli ne končata. FOTO: Peter Bajnoci

Album Welcome to the Gipsyland bo, podobno kot prejšnja dva, na plano spustil balkan pop fusion, s poudarkom na etno-gipsy glasbi. Pri albumu sta kot gosta sodelovala Marko Marković in Rudi Bučar. Na albumu je 9 skladb in 3 bonus skladbe, katerih avtor je večinoma Rok Nemanič, ustanovitelj in gonilna sila banda, med avtorji pa se pojavljajo tudi Rudi Bučar, Robert Nemanič, Jernej Dirnbek, Hana Volfand, Luka Ipavec in Dejan Marković.

Kot prva s prihajajočega albuma je luč sveta že pred časom ugledala skladba Oj mala, zdaj pa predstavljajo tudi Gipsyland, ki je nastala z mislijo na kraj, kjer se glasba in zabava nikoli ne končata, kar je pravzaprav tudi vodilo prihajajočega albuma Welcome to the Gipsyland. 'Gipsyland' je kraj, kjer lahko uživamo v dobri glasbi, se zabavamo in se prepustimo njeni energiji; kraj, kjer je vsak vsakemu prijatelj in kjer je pomembna le povezovalna moč glasbe.

Fantje bodo ob praznovanju desete obletnice nastopili v Cvetličarni in predstavili svoj tretji album. FOTO: Peter Bajnoci

Balkan Boys na kratko Zgodba Balkan Boys se je sicer začela leta 2007, ko je njihov pevec in prva trobenta Rok Nemanič Nemo obiskal srce trubaške glasbe in energije – festival Gučo, kjer je začutil moč balkanske glasbe. Želja po ustvarjanju tovrstne oziroma sorodne glasbene zvrsti je tlela naslednji dve leti in leta 2009 je nastal band Balkan Boys, z idejo združevanja generacij preko balkanskih ritmov, duše in energije. V prvih letih so se posvečali raziskovanju glasbe in iskanju svojega unikatnega zvoka, ki so ga prvič predstavili javnosti leta 2012 na svojem, še malce začetniškem prvencu, From Zabledam. Rast v letih, ki so sledila, in unikaten glasbeni slog, ki so ga sami poimenovali 'balkan pop fusion', jim je prinašal vse večjo prepoznavnost, zanimiva glasbena sodelovanja z glasbeniki Zlatkom, Rudijem Bučarjem, Vladom Kreslinom in drugimi ter koncerte z največjimi glasbenimi imeni, kot so Magnifico, Vlado Kreslin, Dubioza Kolektiv in Goran Bregović. Leta 2015 so izdali drugi album Radio Me Gusta in nadaljevali svoj pohod po domačih in tujih odrih, po manjših koncertih in večjih festivalih, z zanimivimi, popularnimi in mojstrskimi glasbeniki ali samostojno.